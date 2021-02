"En Colón hay demasiado personalismo y eso es un problema"

"No concurrí a la Asamblea porque lo estuve evaluando y advertí que se iba a tratar de una contienda política, en la que no estarían en juego los intereses de Colón, sino los intereses de algunas personas. Y que iban a plantear el enfrentamiento como terminó ocurriendo. Y en esto no culpo a unos o a otros, es un problema de todos", aseguró.

Y siguió: "El balance era una foto vieja, lo estuve mirando al balance es del año pasado y cambiaron un montón de cosas, por lo cual no me parecía útil concurrir a la Asamblea.No me sorprendió lo que ocurrió, pudo ser mucho peor, estamos ante un problema institucional grave. En Colón estamos perdiendo el control en muchos aspectos".

"Hay un descontento muy generalizado en los socios y eso no lo podemos desconocer. Es una locura no aprobar un balance. Llego el momento de aplicar cordura, el club no es de Vignatti, ni de Magdalena, ni de Abraham. Es de los socios y parece que no aprendimos la lección del 2013",reflexionó Abraham.

En otro tramo de la charla manifestó: "Estoy preocupado por el clima que se está viviendo en Colón, hay muchas divisiones. Hay que bajar los decibeles y eso es responsabilidad de los dirigentes y de los referentes de la oposición. En Colón hay demasiado personalismo. Hay mucha gente que se cree más importante que el club".