"A Colón lo vistieron de vergüenza"

Para luego agregar "Vignatti dice que no necesita salir custodiado por ninguna persona caracterizada, pero esta vez lo hizo. Hay que sacarse la hipocresía, cada vez que quería hablar, los no socios que acompañaban al presidente no me dejaron. No dejaron mocionar sobre el tema de las elecciones".

"No se respetó la soberanía de la Asamblea y no se aprobó la Memoria y el Balance. Yo quise decir que el pasivo subió 80 millones de pesos y eso que en este balance se encuentran todos los ingresos por la Copa Sudamericana. Y el balance que mostraron dan apenas 12.000.000 de pesos de superávit. Este es el Colón que la gente no quiere", tiró.

En otro tramo de la charla, Magdalena expresó: "Hay muchas cosas que agradecerle a José Vignatti pero la mayoría de esas ocurrieron en los 90 y quedó ahí. A Colón hay que ordenarlo, hay que modernizarlo, se quedó detenido en el tiempo. Hay que recuperar el sentido de pertenencia que anoche demostramos haber perdido".

Y haciendo foco, en el presidente rojinegro, opinó con dureza "Vignatti dijo no conocer a la barra y salió con ellos como amigo. Estoy muy orgulloso de ser oposición, pero una oposición sana, que no pone trabas. Magdalena llevó a los socios y Vignatti a la barra".

Por último dijo: "Colón necesita elecciones ya, necesita un cambio de aire y que no pasen este tipo de cosas. Hay que aggiornar la institución, quedó demostrado que en Colón no hay respeto a los socios. Se le mintió y se lo vapuleó al socio, con discursos de barricada, sin darles respuestas a los pocos que pudieron preguntar. Callaron al socio".