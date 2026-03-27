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En el final de la fase regular, Colón cayó ante San Isidro

Por la última fecha de la fase regular, Colón perdió en condición de visitante ante San Isidro 82 a 79

Ovación

Por Ovación

27 de marzo 2026 · 12:12hs
Colón cayó ante San Isidro.

Colón cayó ante San Isidro.

Este jueves por la noche en el «Nido», San Isidro venció a Colón por 82-79 y quedó segundo de la Conferencia Norte. Ahora deberá aguardar que se dispute la Reclasificación para conocer a su rival de octavos de final.

Colón peleó hasta el final, pero terminó cayendo ante un rival complicado

San Isidro venció a Colón de Santa Fe por 82 a 79 en el último partido de la Fase Regular de la Conferencia Norte de La Liga Argentina de Básquet.

Aunque el equipo ya tenía asegurado el segundo puesto de su conferencia, el triunfo le permite posicionarse de manera favorable en la tabla general para compararse con el segundo de la Conferencia Sur y aspirar al tercer lugar absoluto pensando en futuros cruces de playoffs.

Síntesis

San Isidro 82: Jerónimo Suñé 7, Nahuel Buchaillot 22, Manuel Lambrisca 8, Marcos Saglietti 0, Luciano Ortíz 4, Lautaro Mare 7, Christopher Hooper 15, Emilio Boyé 3, Jeremías Diotto 7 y Julián Eydallín 5. DT: Sebastián Porta.

Colón 79: Joaquín Fernández 7, Santiago Costa 7, Franco Mierke 0, Bautista Fernández 18, Alan De la Rúa 10, Federico González 8, Hans Feder Ponce 27, Estanislao Crespi 2, Thiago Chemez 0. DT: Leandro Spies.

Parciales: San Isidro 17 / Colón 22 – 21/16 – 25/22 y 19/19.

Árbitros: Alejandro Zanabone y Jorge Chávez.

Estadio: Antonio Manno

Colón San Isidro Fase
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