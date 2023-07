Pese a la variable de información que surgió durante toda la jornada, el entrenador sabalero, en consulta con la Comisión Directiva, tendría pensado meter en el 11 titular al juvenil. Esta decisión se terminará de concretar este domingo, pero lo cierto es que el jugador aún pertenece a Colón ya que todavía no firmó ningún vínculo que lo separe del equipo santafesino.

Farías estará con el plantel de Colón pero no jugará ante Argentinos Juniors

En un principio, su representante Agustín Giménez, presionó para que no jugara y que ni siquiera viaje a La Paternal, algo que no gustó demasiado en Santa Fe. Farias viajó y no iría solamente para acompañar al grupo, sino que sería titular.

La operación final

Facundo Farías será vendido a Inter Miami por U$D 5.500.000 por el 80% de su pase, es decir, Colón se queda con el 20%. Además, una vez que el jugador cumpla una cierta cantidad de partidos el sabalero recibirá U$D 2.000.000. Todos los pagos serán en una sola cuota.

El jugador podría viajar la próxima semana, aunque no descartan que sea presentado previamente por redes sociales. Su representante se encuentra en Estados Unidos, avanzando con los papeles restantes.

La formación de Colón en La Paternal

Con esta novedad que quedará refrendada el día del cotejo, el elenco inicial del Sabalero sería con Ignacio Chicco; Eric Meza, Gian Nardelli, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Baldomero Perlaza, Cristian Vega, Facundo Farías; Santiago Pierotti y Ramón Ábila.