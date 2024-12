Garcés queda libre en Colón y ya visitó a sus nuevos compañeros de Alavés

Vale recordar que recién se sumará en enero, porque antes tiene que terminar su contrato en el Sabalero, que expira el 31 de diciembre. Entonces aprovechando las vacaciones, se trasladó para ir cerrando detalles de estadía y demás. El cierre de una etapa poco deseada e inesperada.

Tras el descenso, el zaguero no volvió a jugar y le bajó la persiana al año entrenando con el Selectivo. Ni si quiera en el plantel profesional, donde no fue considerado, un poco por decisión dirigencial y otra personal, pese a que en un momento se intentó un acercamiento para jugar.

La mejor e "increíble" salida de Garcés en Colón

"Aquí Facu Garcés. Ya en Vitoria recorriendo y conociendo la ciudad que pronto se acerca y esperando enero con muchas ansias para estar con ustedes y defender la camiseta con mucho corazón y pasión", dijo el Face a través de las redes sociales de Alavés hace unos días.

Llama la atención que lo mejor para Colón era que se fuera libre, producto de la penalización que podía caerle al club si la venta no se hacía a través de Pascual Lezcano. Una exclusividad que la gestión anterior le dio al empresario que sigue siendo foco del debate y la polémica.

En su momento llegó una propuesta interesante de Lanús, pero el jugador solo quería ir al Alavés, que ofertó muy poco. Como no hubo equidad de opiniones, se llegó a este camino. Hay una deuda que Colón mantiene con el defensor, que la dejaría para irse en los mejores términos. Igual, se irá con el sabor amargo de no hacerlo quizás por la puerta agrande y por no dejarle nada al club que lo llevó al profesionales. Paga los platos rotos de malas decisiones dirigenciales.