Colón apeló y sigue su curso el juicio con Espínola

Si algo tuvo la actual Comisión Directiva de Colón es surfear deudas por doquier para intentar que el funcionamiento no se vea resquebrajado, más aún con el equipo profesional en Primera Nacional.

Adrián Temporelli, tesorero de la entidad, en charla con Sol Play (FM 91.5) reconoció que "la deuda con Espínola fue un trabajo arduo, audiencias, mostramos todo lo que teníamos, lo que recabamos, en base a eso teníamos razón en cuanto al sueldo".

Mas adelante soslayó que "está apelado, la tasa de FIFA es buena para estirarla en el tiempo. Había un cambio de contrato y contra documento donde decía que se le debía el primer contrato. Después presentó en FIFA un contrato, el mismo abogado que defendía a Colón fue el abogado de Espínola, se dio vuelta con el paso de los días".

La llegada de Rodolfo De Paoli

Si bien maneja las finanzas de la entidad, a modo de opinión personal, el tesorero dejó su pensamiento en relación a la contratación de Rodolfo De Paoli.

"Veíamos el vestuario destruido y Rodolfo creíamos que tenía esa característica, era un DT motivador, pero Bicho se hizo cargo en la Asamblea de lo que pasó, desde el punto de vista económico no se podía pagar otro cuerpo técnico".

En otro tramo de la entrevista, a propósito del acuerdo con Ariel Pereyra sostuvo que "estuve en la charla con él, me dio una buena impresión, entendió el proyecto que el club quiere, tenemos que rearmar las inferiores, necesitamos vender dos jugadores por año, sino no podemos cubrir los costos, no hay muchas opciones, tiene esa mirada, lo manifestó junto a Castagno Suárez, vienen de dirigir inferiores".

La desvinculación de Sabella

Temporelli también aclaró cómo quedó la situación de Alexis Sabella, apartado del plantel profesional en la parte final de la fase regular.

Al respecto, expresó: "A Sabella se le dio una semana de permiso, hubo una reunión entre jugadores y cuerpo técnico, se decidió que no vuelva a los entrenamientos, cobró hasta el último día de trabajo, tiene contrato hasta el 31 de diciembre, rescindir es complicado, viene de un préstamo de San Lorenzo y tendríamos que pagar una penalidad económica".