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Cómo le fue a Colón como visitante en la primera rueda de la Primera Nacional

La derrota ante Chaco For Ever volvió a exponer una de las dificultades de Colón. El rendimiento como visitante aparece como una de las claves para entender por qué el Sabalero no logra consolidarse en la pelea de arriba.

22 de junio 2026 · 09:11hs
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Cómo le fue a Colón como visitante en la primera rueda de la Primera Nacional

Prensa Colón

Colón cerró la primera rueda de la Primera Nacional con una caída que generó preocupación. No solamente por el resultado en sí, sino por el contexto: perdió 1-0 ante Chaco For Ever, el último equipo de la Zona A, en un encuentro donde dejó pasar una oportunidad ideal para acercarse a los puestos de privilegio.

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La derrota llegó justo cuando Ferro venció a Deportivo Morón y apretó todavía más la parte alta de la tabla. El Gallito continúa como líder por diferencia de gol, pero el Sabalero sigue observando desde cinco puntos de distancia una pelea en la que esperaba tener mucho más protagonismo.

Una campaña visitante que no alcanza para Colón

Si hay un aspecto que explica gran parte del presente rojinegro, es su rendimiento fuera de Santa Fe. En nueve presentaciones como visitante, Colón consiguió apenas dos triunfos, empató cuatro veces y perdió tres encuentros. Sumó 10 puntos sobre 27 posibles, con una efectividad del 37,04%.

Los números lo ubican en el puesto 12 de la tabla de visitantes entre los 36 equipos que participan de la categoría.

En contraste, Ferro, uno de los líderes del campeonato, construyó gran parte de su campaña fuera de casa: ganó seis de diez partidos, empató tres y perdió apenas uno, con una efectividad del 70%.

De la goleada en el Bajo Núñez al golpe en Resistencia

La campaña de Colón fuera de Santa Fe tuvo altibajos permanentes. Arrancó con un empate sin goles ante Central Norte y luego sufrió una dura caída frente a San Telmo por 3-1. Más tarde consiguió una de sus mejores producciones al derrotar 2-0 a Patronato en Paraná.

Sin embargo, también dejó escapar puntos importantes ante rivales directos: perdió 2-0 con Deportivo Morón, empató con Los Andes, Estudiantes de Buenos Aires y Almirante Brown, todos por 1-1.

El punto más alto llegó hace apenas dos fechas, cuando goleó 3-0 a Defensores de Belgrano en el Bajo Núñez, alimentando la ilusión de haber encontrado una línea de rendimiento más estable.

Pero la caída frente a Chaco For Ever volvió a instalar las dudas.

El desafío de Colón para la segunda rueda

Ahora llegará el receso y luego el reinicio del campeonato, que encontrará a Colón visitando a Deportivo Madryn en el sur del país.

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Mientras los dirigentes aceleran por refuerzos y el cuerpo técnico busca corregir falencias, hay una realidad que aparece con claridad: si pretende pelear el primer puesto y soñar con la final por el ascenso, Colón deberá mejorar significativamente su producción lejos del Brigadier López.

La tabla todavía lo mantiene en carrera. Los números como visitante, en cambio, muestran el principal obstáculo que deberá superar en la segunda mitad de la temporada.

Colón Chaco For Ever Primera Nacional
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