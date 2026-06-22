Colón aceleró por Eggel, pero el volante tiene una oferta de Chile

Si bien se dice que la dirigencia de Colón avanzó en las gestiones para sumar a Marcelo Eggel, el volante tiene una propuesta del fútbol chileno

Colón avanzó por Marcelo Eggel, aunque el volante tiene una oferta de Chile.

El fin de semana, Colón intensificó las negociaciones para intentar sumar al volante ofensivo Marcelo Eggel. El futbolista de Deportivo Maipú es prioridad y por ello, la dirigencia está dispuesta a realizar una inversión más que importante.

Y es que el elenco mendocino lo deja ir únicamente por la ejecución de la cláusula de salida . Y la misma se menciona que oscila entre los 500.000 y 600.000 dólares.

Si bien en un primer momento, esa cifra era un impedimento, luego se dijo que por aportes privados, Colón estaba dispuesto a pagar la cifra estipulada en la cláusula.

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No obstante, en las últimas horas, desde Mendoza mencionan que Eggel tendría una propuesta concreta del fútbol chileno, algunos dicen que el equipo sería Palestino. También recibió sondeos por parte de Godoy Cruz.

Así las cosas, habrá que esperar las próximas horas para saber si finalmente Eggel se convierte en refuerzo sabalero o si su destino está en Chile.