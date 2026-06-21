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Morón defiende la cima y Colón mira de reojo una fecha que puede mover todo

El líder Deportivo Morón afrontará una visita de alto riesgo ante Ferro, su escolta inmediato, en uno de los encuentros pendientes que completarán la primera rueda de la Zona A. Tras la caída ante Chaco For Ever, Colón seguirá con atención cada resultado.

Ovación

Por Ovación

21 de junio 2026 · 12:24hs
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Morón defiende la cima y Colón mira de reojo una fecha que puede mover todo

Prensa Morón

La derrota de Colón en Resistencia frente a Chaco For Ever no solo dejó preocupación por el rendimiento, sino que además lo obligó a depender más que nunca de otros resultados. En ese contexto, la atención se traslada a una jornada de partidos pendientes que puede modificar significativamente la parte alta de la Zona A de la Primera Nacional.

El plato fuerte estará en Caballito, donde Deportivo Morón expondrá su liderazgo frente a Ferro Carril Oeste, el único equipo que puede alcanzarlo de manera inmediata.

Morón y Ferro, un duelo con aroma a final

Deportivo Morón llega como líder con 34 puntos y una racha de cuatro triunfos consecutivos que le permitió despegarse de sus perseguidores. El equipo de Walter Otta tendrá una prueba exigente ante Ferro, que acumula siete encuentros sin derrotas y aparece como su principal amenaza.

El encuentro se jugará este domingo desde las 15.30 en el estadio Ricardo Etcheverri. El Gallo buscará sostener la ventaja de tres puntos sobre el Verdolaga y cerrar la primera rueda en lo más alto de la tabla.

Para Ferro, en cambio, el objetivo es claro: ganar para alcanzar la línea de Morón y meterle máxima presión a todos los candidatos.

La realidad marca que, pase lo que pase, el resultado impactará directamente en Colón, que observa desde el cuarto puesto cómo los equipos de arriba siguen sumando.

Los otros protagonistas de la pelea

Además del choque entre primero y segundo, habrá otros encuentros importantes para la lucha por los puestos de Reducido y la parte alta de la tabla.

Los Andes, tercero con 29 puntos, visitará a Deportivo Madryn en Puerto Madryn. El conjunto de Lomas atraviesa un gran presente, acumula 11 encuentros sin perder y pretende seguir prendido en la discusión por la punta.

Por su parte, Godoy Cruz, otro de los equipos que se mantiene cerca de los puestos de clasificación, enfrentará como visitante a Central Norte de Salta, que pelea por escapar de la zona baja.

También jugarán Defensores de Belgrano ante All Boys y Almirante Brown frente a Mitre de Santiago del Estero, en compromisos que pueden influir en la lucha por ingresar al Reducido.

Colón, obligado a reaccionar

El Sabalero cerró la primera rueda con 29 puntos y quedó a cinco unidades de Deportivo Morón. Más allá de lo que ocurra en los partidos pendientes, la sensación es que dejó escapar una oportunidad importante al caer ante el último de la tabla.

Mientras el mercado de pases comienza a tomar protagonismo con la llegada de refuerzos, la realidad deportiva indica que Colón necesita encontrar regularidad para volver a involucrarse seriamente en la pelea por el primer puesto.

Por ahora, el foco estará puesto en Caballito. Allí se jugará mucho más que tres puntos: también una parte importante del escenario que encontrará Colón cuando se reanude la competencia el próximo 5 de julio.

Morón Colón Ferro
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