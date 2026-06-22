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Mac Allister: "Sabíamos que iba a ser un partido duro, pero por suerte salió bien"

El volante de la Selección Argentina, Alexis Mac Allister, dijo que esperaban un duelo físico ante Austria. También hablaron Lisandro Martínez y Leandro Paredes

22 de junio 2026 · 17:17hs
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Mac Allister: Sabíamos que iba a ser un partido duro, pero por suerte salió bien

El mediocampista de la Selección Argentina, Alexis Mac Allister, aseguró este lunes que se esperaban un partido muy físico y peleado ante Austria, pero agradeció otra gran actuación de Lionel Messi en el Mundial 2026.

"Sabiamos que iba a ser así. Son fisicos y fuertes, que iba a ser un partido duro, pero por suerte salió bien", indicó el jugador del Liverpool de Inglaterra sobre el tramite del partido.

• LEER MÁS: Messi la rompió y Argentina superó a Austria para clasificar a los 16avos de final

Mac Allister destacó el trabajo del rival y adelantó que muchos partidos serán así: "De entrada sabe que esto va a ser así, la hicimos bien y tener más la pelota pero el de hoy fue muy peleado, presionaron mucho y va a ser así".

El pampeano también elogió otra gran noche de Messi y demostró el agradecimiento de todo el plantel: "Sabemos que todos se brindan al máximo con Leo, ya ganamos torneos con él y que se sienta contento es importante. Lo hace de la forma en que lo hace y estamos muy agradecidos por eso".

Lisandro Martínez destacó el nivel de Argentina y elogió a Messi

El defensor Lisandro Martínez valoró la actuación de la Selección argentina en la victoria ante Austria y remarcó que ambos equipos intentaron ser protagonistas durante el encuentro.

“Fue un partido excelente creo yo. Los dos equipos propusieron”, señaló el zaguero, quien además destacó el funcionamiento colectivo del equipo de Lionel Scaloni. “Cuando tuvimos que mover la pelota lo hicimos”, agregó.

Martínez también se refirió a la actuación de Lionel Messi, autor del gol que abrió el marcador y que le permitió seguir ampliando su leyenda con la camiseta albiceleste. “No hay palabras para hablar de Leo. No hay que compararlo porque él está solo en la cima. Solo queda disfrutarlo”, afirmó el defensor, que además expresó su orgullo por compartir equipo con el capitán argentino. “Siento una emoción enorme de tenerlo al lado y que sea argentino. Hay que valorarlo”, concluyó.

Paredes celebró su regreso tras la lesión

Por su parte, Leandro Paredes se mostró feliz por haber vuelto a las canchas luego de la lesión que sufrió semanas atrás y agradeció el trabajo realizado durante su recuperación.

“Fueron muy difíciles los días posteriores a la lesión, pero pude volver mucho antes de lo previsto”, explicó el mediocampista, quien destacó la labor del cuerpo médico. “Le agradezco a todos los kinesiólogos”, sostuvo.

Al igual que Martínez, el volante campeón del mundo tuvo palabras de admiración para Lionel Messi y aseguró que el plantel intenta aprovechar cada momento junto al rosarino.

“Tratamos de disfrutarlo día a día. No solo dentro de la cancha”, afirmó Paredes, antes de destacar el perfil humano del capitán argentino. “Es espectacular como persona”, concluyó.

Mac Allister Selección Argentina Mundial
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