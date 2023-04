Gorosito le bajó el pulgar rápidamente a una opción para incorporar en Colón

Colón cumplió la cuenta que estaba pendiente: ganar de local después de seis meses con el 2-1 de este viernes por la noche ante Vélez por la 13ª fecha. Un resultado que venía siendo esquivo, pese a los merecimientos. Pero claramente, lo que se estaba haciendo no alcanzaba, hasta que la pelota entró y pudo cuidarse el arco.

De toda maneras, en conferencia de prensa el DT Néstor Gorosito, que extendió su invicto en el club a nueve partidos, confesó que ve al equipo más sólido, pero que todavía falta ese pase final para dejar a los delanteros más cerca del gol.

Esto en referencia a un jugador que pueda dar réditos en tres cuartos de cancha y que hoy, según su óptica, no lo tiene. Por eso vino probando con Carlos Arrúa y después con Tomás Galván. Es por ello que el lunes pasado, el presidente José Vignatti viajó a Buenos Aires para hacer el pedido ante AFA para sumar un reemplazo por la lesión de Agustín Arcando (rotura de ligamentos).

GorositoColón.jpg Pipo Gorosito descartó rápidamente un ofrecimiento a incorporación en Colón. José Busiemi / UNO Santa Fe

El escenario no es para nada sencillo, porque económicamente no asoma como viable y, por si fuera poco, las opciones potables tampoco son tantas. Por lo que se pudo saber, se le acercó un nombre al técnico, que rápidamente lo descartó. En conferencia, lo admitió: "Ofrecieron a (Maico) Quiroz de Racing, pero es número cinco y tenemos cuatro o cinco en ese lugar. Es un puesto en el que tenemos variantes y yo no puedo hacerle un gasto inútil al club. Además, lo que buscamos es alguien con más juego. Será difícil conseguir a alguien".

En este sentido, Pipo es consciente que lo más factible es que se termine conformando con lo que tiene, más allá de que hay una chance más de incorporación. Colón tiene 10 días hábiles desde que hizo la gestión. ¿Habrá un tapado?