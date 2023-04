Video: el desahogo del hincha ciego por el triunfo de Colón que emociona al país

Por eso se vivió de manera especial. Sobre todo en la gente, que lo sintió como un desahogo. Sonaba hasta increíble que el equipo no pudiera quedarse con todo en casa, con lo difícil que siempre fue para los otros clubes. Pero claramente se notaba que algo había perdido y parece que ahora, lo está recuperando.

Una de las perlitas de la noche en el Cementerio de los Elefantes la dio Ezequiel Moreyra, que se emocionó y gritó con furia el triunfo. Es ciego y, así y todo, se apasiona como cualquiera. Las imágenes que retrató Emiliano Nunia rápidamente recorrieron las redes.

"Lo viví con los huevos en la garganta (risa)", exclamó con una frase típica del folclore. A lo que agregó: "Con la radio te vas guiando, algo que con la gente. Es una emoción terrible cuando se escucha un gol. Me lo imagino a través del relato. No paraba de sufrir. Recién ahora me están bajando los mellizos (risas)", confesó.

"Soy de barrio Los Ángeles. Vengo a la cancha desde 2011. Lo vivo como todos, canto y sufro igual que todos. Vivimos para sufrir. Venir a la cancha es lo mejor. Escuchar a la gente alentar. Me imagino la cancha rectangular, con el pasto acolchonado", concluyó. Una vez más, lo esencial es invisible a los ojos y la pasión llega de igual manera al corazón.