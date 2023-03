Gorosito: "Messi es Dios jugando a la pelota, sería un sueño conocerlo"

Néstor Gorosito volvió a manifestar su devoción por Lionel Messi y remarcó: "Me irradia todo, no perdió el amateurismo. Mi sueño sería dirigirlo".

"Messi me irradia todo, buen pibe, le gusta jugar a la pelota, no perdió el amateurismo, se enoja si sale cuando el equipo va a ganando cinco a cero, sale de la cancha después de meter tres goles y sale picando la pelota como en el campito, o ibas a comprar una gaseosa, me encanta los simple que es, nunca una declaración fuera de lugar, su familia lo mismo, se lo ve normal, solo que es Dios jugando a la pelota. No lo conozco pero es la imagen que irradia hacia afuera", agregó Néstor Gorosito.

Sobre si le gustaría dirigirlo, el DT de Colón reveló: "Es el sueño de cualquiera dirigirlo, darle la tranquilidad de moverse donde quiere, dentro de un orden el único que podría romper con ese orden sería él. Le diría qué bien jugás a la pelota, qué fácil y cómo fluye todo. Él tiene una visión del juego muy amplia, va caminando y lo hace mirando constantemente dónde están sus compañeros desmarcados, ven cosas que los demás no ven. A los troncos se les hace difícil, eso es una cosa que viene con ellos".

En cuanto a si le gustaría que venga a jugar al fútbol argentino, Néstor Gorosito opinó: "Si hubiese sido familiar o amigo le hubiese dicho que no venga más a la Argentina, ya que se lo veía sufrir muchísimo. Hoy mi visión cambió, después hay que ver lo que siente. Le diría 'regalate para tu vida unos meses el disfrute de jugar en la Argentina, y que no te vayas y dejes el fútbol sin haber sentido el amor de todos lo que lo liquidaban y hoy le profesan un amor por el resultado final'. Hasta podría ser suplente e ingresar los últimos minutos, sería una locura. Los argentinos somos tan exigentes que eso nos hace tener el nivel de competencia, que nos hace sobresalir en el mundo, y sin infraestructura. Pasa en el fútbol, en el rugby, en el básquet, y en el tenis. Ese ojo crítico hace que nos superemos constantemente".

Más adelante, Néstor Gorosito remarcó: "Me encantaría que venga a Argentina, lo que uno escucha y ve es que quiere ganar tranquilidad, a pesar de su competitividad. Barcelona es su casa, Barcelona es Messi, sino sería Estados Unidos donde la tranquilidad y exigencia varía a lo nuestro. Tiene un día o día y medio de descanso y viene a Argentina. Es muy difícil decirle que siga en Francia, quiero que se feliz y que juegue a la pelota donde quiera, que disfrute al máximo. Hay un vacío tan grande cuando terminás de jugar que lo más parecido es ser entrenador. El consejo es que juegue a la pelota hasta que se aburra".

"Cuando vino Diego no había el desarrollo actual de las redes sociales, Messi, Maradona y Pelé están en otro nivel. Todos los demás muchachos son unos fenómenos, pero esos tres están en otro nivel. Nuestro medio habría mucho que se pondrían en contra por lo mediático, no sería todo color de rosas. En Francia pasa pero no es tu país, por eso estos muchachos sufrieron tanto. Nosotros hablábamos con Chapa (Zapata) y Cachito (Borelli), de todo lo que se criticó a Gonzalo Higuaín, que jugó en Juventus, Real Madrid... Sufren mucho y es muy difícil vivir con esa crítica despiadada. Una vez que demostraste que jugaste bien a la pelota ya está, pero no te salen las cosas y al otro año sos un burro, pasa lo mismo con los entrenadores...", remarcó Néstor Gorosito en otra parte del diálogo.

"Sería soñado que juegue otro Mundial, hoy se lo elogia más porque juega de 10, se carga el equipo al hombro, tiene la pelota en los momentos claves porque juega de 10, eso hace que se lo elogie mucho más. Antes era más definitorio en los últimos metros, que no quiere decir que no lo haga ahora.

En otro tramo, al DT de Colón se le preguntó por el nivel de los otros jugadores de la Selección Argentina, y reveló: "El conjunto, hay un gran convencimiento, también al cuerpo técnico. El fútbol es simpleza, trabajo, mejoramiento, y volvieron a jugar como jugábamos en la historia, por eso se identificó tanto la gente. Le pegamos un baile bárbaro a Holanda y Francia. Luego sufrimos a Mbappé, que va camino a algo parecido a lo de Messi. Disfrutamos mucho de verlos jugar, volvieron al 4-3-3, que se jugaba en la Argentina, con un fútbol simple, la verdad que me imagino que nuestros antecesores, Moreno, Rojitas, Bichini, Alonso, Riquelme, los que jugaban bien a la pelota se sintieron identificados por la forma de jugar.

En el final, Pipo Gorosito remarcó sobre la Selección Argentina: "Hoy tenemos muchos jugadores muy buenos, y chicos que aparecen en forma constante que son muy buenos. Pero el nivel de genios de Diego y Messi no lo tenemos, tenemos muy pero muy buenos, parejos. Hay jugadores que vienen con un carisma que por más que lo quieras lograr el carisma ya viene con vos. Son chicos que juegan extraordinario, (Lisandro) Martínez que se impuso con un físico pequeño para la posición pero que se impuso, sabe jugar a la pelota".