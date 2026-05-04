"Hicimos un esfuerzo muy grande para ordenar a Colón y lo estamos logrando"

En la víspera a lo que será el cumpleaños 121 de Colón, el vicepresidente segundo Matías Vidoz habló sobre los festejos que se llevarán a cabo esta noche, pero también mencionó la situación económica que atraviesa la situación y reveló que se está preparando un informe detallado que se dará a conocer respecto a la situación en la que tomaron el club.

En diálogo con Radio Gol 96.7 Vidoz, se mostró satisfecho por la gestión que están llevando a cabo y le pidió a los socios que hagan el esfuerzo de tener la cuota al día. Como así también manifestó que de acá a fin de año el mayor sostén económico que tendrá la institución es la cuota mensual que se genera con el pago de los asociados.

Las declaraciones del vicepresidente sabalero Matías Vidoz

"Abrir las puertas del club o del estadio te demanda muchísimas cosas, como si fuera un día de partido y eso es medio complicado, por eso se decidió montar un escenario que eso sí está a cargo del club. Y que tenga todo lo necesario para esperar a las 12 de la noche y que la gente se acerque al playón y fuera del estadio pueda disfrutar de lo que tenemos preparado", contó.

Respecto a la participación de Cacho Deicas reveló: "Tuvimos varias reuniones de comisión directiva, en la que hablábamos sobre a quien traer. Y en una de esas charlas surgió el nombre de Cacho, que hacía mucho que no participaba. Hablé con el hijo, y a la media hora tuve la respuesta positiva y nos pusimos a trabajar en eso. Fue un sí rotundo, obvio que ad honorem sin cobrar un peso".

En cuanto a la situación económica, el dirigente sabalero expresó: "El jueves en la reunión de comisión directiva el presidente José Alonso habló y contó la situación, y el tesorero Hugo Carnevale también explicó. Había gente de la oposición que integra la minoría y se está preparando un informe de todo lo que pasó estos meses y de cómo tomamos el club, como así también de lo que se fue haciendo hasta el día de hoy".

Para luego agregar: "Y de cómo estamos parados para lo que viene, pero más allá del esfuerzo tremendo que se hizo en lo económico, la realidad es que venimos bien, muy bien. En uno o dos meses vamos a poder estar más tranquilos, se están terminando de pagar muchos compromisos viejos. Y muchas sorpresas y todo lo que nosotros asumimos como por ejemplo la conformación del plantel".

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"Hicimos un esfuerzo muy grande y manera ordenada. Se está trabajando en la sede, se incorporaron profesionales, contadores y contadoras, para tener las cosas ordenadas y en claro para mostrarles a los socios, que es lo que corresponde. Le pedimos un poquito de tiempo, porque el desorden era bastante importante", tiró Vidoz.

En otro tramo de la charla, habló sobre los ingresos económicos "Lo más importante cuando arrancamos fue los sponsors, yo hoy no veo la posibilidad de sumar más sponsors, porque lo más importante es la camiseta y el sponsor de la camiseta está cerrado para todo el año. Podemos sumar algo más en el pantalón o en el estadio, pero no son ingresos que te muevan la aguja en lo macro", explicó.

"Lo que sí esperamos es el dinero por el tema de Neris y por la venta de algún jugador que a mitad de año no se va a poder dar, por lo cual apostamos a cobrar lo de Neris que es un reclamo muy importante. De todos modos, lo más importante siguen siendo los socios, no hay mucha vuelta, debemos mantener e incrementar el caudal de socios", manifestó.

Ya en el final, el vicepresidente rojinegro dijo: "Le pedimos a la gente que por favor hagan un esfuerzo, que paguen la cuota y que estén al día. Sumar nuevos socios es lo que nos va a permitir de acá a fin de año estar bien como lo estamos ahora y convencidos de que así será".