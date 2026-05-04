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Hay que elevar la vara: Colón no está para competir, sino para ganar

Ezequiel Medrán manifestó que está tranquilo y conforme porque Colón compite, pero la realidad es que el Sabalero está obligado a ganar

4 de mayo 2026 · 09:38hs
Colón está obligado a sumar más y jugar mejor.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón está obligado a sumar más y jugar mejor.

Pasaron 11 fechas y Colón marcha 2° en la Zona A, apenas dos puntos por debajo de Deportivo Morón que es el líder. Por lo cual, desde lo matemático, el equipo está cerca del objetivo que es terminar primero en su zona.

Colón y la obligación de elevar la vara

Sin embargo, a la hora de hacer un análisis más exaustivo, se podrá decir que la campaña de Colón es mínimamente aceptable, ya que sumó 19 puntos sobre 33 en juego, con una efectividad del 57,5%.

Por lo cual, hay mucho por mejorar y más si se tiene en cuenta el plantel y la inversión que realizó la dirigencia. No hay dudas que el presupuesto de Colón es muy superior al resto de los equipos y por eso se le pide más.

La sensación es que de parte de los protagonistas, fundamentalmente del DT Ezequiel Medrán, existe un conformismo que no debería ser tal.

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Y es que luego del partido contra Los Andes, el entrenador sabalero destacó que el equipo compite. Cuando eso no tendría que estar en discusión, Colón no está para competir, sino para ganar.

En el último mercado de pases, llegaron 16 refuerzos, todos con el aval del entrenador y salvo Federico Lértora, los demás por pedido del cuerpo técnico.

Se sumaron jugadores que venían de destacarse en equipos de la Primera Nacional, otros que jugaban en Primera División y el resto del fútbol del exterior.

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La mayoría fueron nombres conocidos y de trayectoria, que nadie puso en duda. Por lo cual y más allá de los contratiempos que debió sobrellevar por el tema de las lesiones, Colón está obligado a jugar mejor y sumar más.

Si bien mejoró en el último partido con Los Andes, hay que elevar la vara y no conformarse con sumar un punto frente a equipos que son claramente inferiores.

Lo cierto y concreto es que Colón pasó de ganar tres partidos seguidos, a cosechar una derrota y dos empates al hilo. Y es hora de volver a ganar, no hay excusas, ni lugar para conformismo, Medrán y los jugadores deben entender la camiseta que defienden.

Colón ganar Medrán
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