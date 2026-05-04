Se enfrió la renovación de Ignacio Lago en Colón y crece la preocupación

Las negociaciones entre Colón e Ignacio Lago se estancaron por una cláusula que quería hacer valer el jugador. El 31 de diciembre se vence su vínculo.

Colón atraviesa horas de incertidumbre en torno a la continuidad de Ignacio Lago. Lo que hace algunas semanas aparecía prácticamente sellado, hoy volvió a entrar en una zona de dudas a partir de nuevas diferencias contractuales que complicaron la negociación.

De la firma inminente a un freno inesperado de Ignacio Lago y Colón

El pasado 19 de abril, el presidente José Alonso había llevado tranquilidad al mundo sabalero al asegurar que el club estaba “más cerca que nunca” de cerrar la renovación. Incluso, había revelado que los números estaban acordados y que solo restaban detalles formales para la firma.

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Sin embargo, en las últimas horas, trascendió —según lo informado por Radio Gol (96.7)— que una cláusula dentro del nuevo contrato habría generado diferencias entre las partes, provocando un freno en las conversaciones que ahora quedaron estancadas.

Un contexto que genera inquietud en Colón

La situación no es menor. El actual vínculo de Lago finaliza el 31 de diciembre y, en poco tiempo, el jugador quedará en condiciones de negociar como libre con otro club, lo que enciende las alarmas en la dirigencia y en los hinchas.

nacho Lago.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

En su momento, incluso, se especuló con que el bono recaudado en el Día del Club —en el partido ante Godoy Cruz— sería destinado a afrontar el esfuerzo económico que implicaba la actualización del contrato del delantero, considerado una pieza importante dentro del plantel.

Una negociación que vuelve a foja cero

Más allá del buen vínculo que el propio Alonso había destacado con el entorno del jugador y su representante, Pablo Caro, la negociación volvió a empantanarse en un momento clave.

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Ahora, el desafío para Colón será destrabar la situación en el corto plazo para evitar que el caso se dilate y se convierta en un problema mayor. Mientras tanto, el futuro de Ignacio Lago vuelve a quedar en suspenso, en medio de un escenario que, otra vez, genera incertidumbre en el mundo rojinegro.