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Medrán recupera a todos y Colón se arma completo para All Boys

Colón ya pone la mira en All Boys, con la buena noticia para Ezequiel Medrán que tendrá todo el plantel a disposición. Se viene el equipo ideal.

Ovación

Por Ovación

4 de mayo 2026 · 08:32hs
Medrán recupera a todos y Colón se arma completo para All Boys

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón dejó atrás el último compromiso y ya puso la mira en el choque del próximo domingo a las 18 frente a All Boys, en el Estadio Brigadier López, por la fecha 13 de la Zona A de la Primera Nacional. La semana de trabajo arrancó con una noticia que el cuerpo técnico esperaba: la recuperación total del plantel para afrontar un partido clave.

Vuelven piezas importantes en Colón

El DT sabalero podrá contar nuevamente con Matías Muñoz, quien cumplió dos fechas de suspensión, y con Matías Godoy, tras purgar una jornada. A ellos se suma Leandro Allende, ya recuperado de un desgarro que lo marginó en las últimas semanas.

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Pero no son los únicos regresos. También se espera que estén en plenitud Federico Lértora y Julián Marcioni, quienes sumaron minutos ante Los Andes tras dejar atrás sus respectivas molestias físicas: una sobrecarga muscular en el caso del mediocampista y un desgarro en el del volante ofensivo.

El posible equipo de Colón

Con este panorama, Medrán tiene la posibilidad concreta de armar su once ideal. En relación al último partido, se perfilan tres cambios: el ingreso de Allende por Castet, Lértora por Sebastián Olmedo y Marcioni por Darío Sarmiento.

Matías Muñoz

Así, la formación que empieza a tomar forma sería con Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Federico Lértora; Julián Marcioni, Matías Muñoz, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; y Alan Bonansea.

Un objetivo claro: volver a ganar

Más allá de los nombres, Colón sabe que necesita reaccionar. El equipo acumula tres partidos sin victorias, con una derrota y dos empates, una racha que le impidió sostener su posición en los primeros puestos de la tabla.

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Con plantel completo y la chance de recuperar su mejor versión, el Sabalero buscará hacerse fuerte en casa y dar un paso adelante en un torneo que no da respiro.

Colón Medrán All Boys
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