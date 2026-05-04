Colón arma su gran fiesta: caravana y show para recibir los 121 años

Colón ya tiene definido el cronograma para un nuevo aniversario, con convocatoria desde el Puente Colgante y celebración central en la sede del club.

Colón se prepara para vivir una de esas noches que ya forman parte de su identidad. El martes 5 de mayo cumplirá 121 años y, como sucede en cada aniversario, la fiesta comenzará mucho antes de la medianoche, con una convocatoria que promete ser multitudinaria en distintos puntos de la ciudad.

La caravana que une a todo el pueblo de Colón

Desde la tarde del lunes, entre las 17 y las 18, hinchas y socios comenzarán a concentrarse en la zona del Puente Colgante, punto elegido para dar inicio a la tradicional caravana. La movida, impulsada por filiales y agrupaciones con el aval de la dirigencia, irá sumando gente a su paso hasta transformarse en una verdadera marea rojinegra.

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El recorrido tendrá como destino final las inmediaciones de la sede y el estadio, donde se espera la llegada entre las 21 y las 22. Como cada año, la ciudad será testigo de una postal que se repite: miles de fanáticos acompañando al club en una fecha cargada de emoción.

Música, shows y la espera hasta la medianoche

La institución difundió en redes sociales el cronograma oficial del festejo, que tendrá su inicio a las 22 con la participación de locutores y DJs. Aldo Lito y DJ Lichen serán los encargados de ponerle ritmo a la previa, preparando el clima para el show principal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2051131349277233620&partner=&hide_thread=false 121 AÑOS

SIENDO EL MÁS POPULAR



| Apertura / DJ |

22:00 — 22:40 HS

Aldo Lito · DJ Lichen



| Show Principal |

23:00 — 00:00 HS

Cacho Deicas (continúa post festejo)



| 00:00 HS |

Recibimiento del aniversario



Vení temprano.

Que las calles se llenen de a poco.

Que el clima… pic.twitter.com/xr0EGFAg8C — Club Atlético Colón (@ColonOficial) May 4, 2026

A partir de las 23, el escenario tendrá como protagonista a Cacho Deicas, quien animará la noche con su presentación, que se extenderá incluso después del momento más esperado: el recibimiento del aniversario a las 00.

Un mensaje claro: celebrar y cuidarse

A través de sus redes, Colón también dejó un mensaje dirigido a sus hinchas, apelando al compromiso colectivo para que la celebración sea en paz. “Vení temprano. Que las calles se llenen de a poco. Que el clima empiece antes. Disfrutemos en paz. Cuidemos el momento. Cuidémonos entre todos”, fue la consigna elegida.

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Así, el Sabalero se dispone a celebrar 121 años de historia reafirmando su esencia: la de un club que moviliza multitudes, que transforma cada aniversario en una fiesta popular.