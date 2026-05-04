El último baile del Pulga Rodríguez en Colón: "Quiero que sea una fiesta"

En diálogo con Bota Deportiva por UNO 106.3, Luis Miguel Rodríguez habló de su partido homenaje en Santa Fe, recordó su paso por el Sabalero y dejó su mirada sobre el momento del equipo.

A poco de su despedida del fútbol, el nombre de Luis Miguel Rodríguez vuelve a estar en el centro de la escena. El ídolo sabalero habló en el programa Bota Deportiva por UNO 106.3 y dejó definiciones sobre su presente, su vínculo con Santa Fe y la actualidad de Colón , en una charla cargada de emociones y recuerdos.

El Pulga Rodríguez contó que ya vive con tranquilidad la organización de su partido despedida, previsto para el 14 de julio. “Estoy disfrutando de cada llamada, ultimando detalles y esperando que sea una jornada muy linda”, expresó.

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A la hora de explicar por qué eligió Santa Fe como escenario, fue contundente: “A mí me acogió como un ciudadano más. Desde que llegué en 2019 me sentí muy cómodo, tanto yo como mi familia”. Una frase que resume el fuerte lazo que construyó con la ciudad y con el mundo Colón.

Su mirada sobre el presente de Colón

El delantero también se refirió al presente del equipo en la Primera Nacional, donde el Sabalero pelea en los primeros puestos. “Lo estoy siguiendo. Es una categoría dura, no hay partidos fáciles y hay que saber transitarla con paciencia”, analizó.

ENTREVISTA PULGA RODRÍGUEZ

En ese sentido, fue claro respecto al objetivo: “No hay otro que ascender. Si no se logra, el año es negativo. Colón es un club grande y tiene que volver a Primera”.

Además, consideró que el equipo todavía está en construcción: “Se lo ve sólido, pero todavía no está totalmente conformado. Entre lesiones y suspensiones, no tuvo continuidad en un mismo once”.

El recuerdo imborrable y la espina de Asunción

Consultado por la final de la Copa Sudamericana 2019, el Pulga no esquivó la emoción. “Fue algo único. Paraguay parecía Santa Fe, todo era rojinegro. No haber podido ganar fue muy duro”, reconoció.

Pulga Rodríguez.jpg Prensa Colón

Sin embargo, valoró lo conseguido tiempo después: “Nos pudimos sacar la espina con el título. Pero esa final siempre va a quedar”.

Un show con historia y nombres pesados

Sobre su despedida, adelantó que contará con protagonistas del plantel campeón de 2021, como Federico Lértora, Christian Bernardi y Leonardo Burián, entre otros. También habrá amigos del fútbol que marcaron su carrera.

“Quiero que sea una fiesta, como un partido oficial, con la cancha llena. Me imagino ese momento y se me pone la piel de gallina”, confesó.

El legado que quiere dejar

En el cierre, Rodríguez fue más allá de lo futbolístico y dejó un mensaje sobre cómo le gustaría ser recordado: “Como persona. Siempre traté de dejar la mejor imagen, con humildad y cercanía. Después, lo del jugador queda”.

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Así, el Pulga empieza a despedirse de las canchas, pero no del cariño de la gente. Ese que supo ganarse con talento, pero también con una forma de ser que lo convirtió en ídolo.