Hallaron a dos personas sin vida en Reconquista: investigan un presunto femicidio seguido de suicidio

La Justicia secuestró el celular del hijo del presunto agresor. La primera hipótesis es que el hombre mató a la mujer y luego se suicidó

Según familiares de la mujer, la mujer no tenía una relación estrecha con el hombre, aunque no descartan que pudiesen haber estado en una etapa de acercamiento personal

Una pareja fue encontrada sin vida el sábado por la noche en una vivienda de la ciudad de Reconquista . El hecho ocurrió alrededor de las 22.30 y, de acuerdo a información policial, el hallazgo fue realizado por el hijo del hombre , quien se presentó en la casa tras haber recibido mensajes previos .

En el lugar trabajó personal policial tras una comunicación radial que alertaba sobre un posible femicidio . Con el avance de las primeras actuaciones, la principal hipótesis es que se trataría de un femicidio seguido de suicidio , aunque no se descartan otras líneas investigativas.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un arma de fuego y continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido, mientras intervienen las áreas correspondientes en la escena.

Según detalla La Nación, la primera hipótesis es que el hombre mató a la mujer y luego se suicidó. Para ello usó un revólver calibre 32, que está registrado a nombre de un familiar, y solo dos balas, una para cada uno, con tiros certeros en la sien.

Según familiares de la mujer, la víctima no tenía una relación estrecha con el hombre, aunque no descartan que pudiesen haber estado en una etapa de acercamiento personal.

En tanto, allegados al empleado municipal coincidieron en que “vivía solo y había enviudado”, aunque algunos compañeros de trabajo reconocieron que estaba iniciando una relación con una conocida —la víctima—, pero que “era muy celoso”.

En el lugar trabajó la Brigada de Femicidios de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género, junto al fiscal Norberto Ríos, quien ordenó las tareas de recolección de evidencia junto a peritos forenses.

Este domingo se confirmó que, como parte de las diligencias, se dispuso el secuestro del teléfono celular de Jorge Daniel Barrios, de 37 años, hijo del presunto agresor. La medida busca reconstruir las circunstancias previas al ataque y determinar posibles motivaciones.

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