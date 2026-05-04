"¿Qué hiciste, no te da vergüenza?": continúan las intimaciones del gobierno a padres por el costo operativo de las amenazas en las escuelas

Entre viernes y sábado se entregaron 11 notificaciones en seis departamentos de la provincia, por un resarcimiento superior a los 36 millones de pesos.

Entrega de notificaciones a familiares para el pago del costo por las amenazas de bomba en escuelas santafesinas

Entrega de notificaciones a familiares para el pago del costo por las amenazas de bomba en escuelas santafesinas

Entrega de notificaciones a familiares para el pago del costo por las amenazas de bomba en escuelas santafesinas

El Gobierno de Santa Fe avanzó este fin de semana con las notificaciones a familiares de alumnos identificados como autores de amenazas en escuelas , en el marco de una acción patrimonial y administrativa destinada a recuperar los gastos operativos generados por cada intervención. La medida incluye la identificación de adultos responsables y la posterior intimación de pago .

Con un resarcimiento superior a los 36 millones de pesos , las notificaciones se realizaron entre viernes y sábado en los departamentos San Lorenzo, La Capital, General Obligado, San Javier, Las Colonias y San Martín .

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“¿Qué hiciste, no te da vergüenza?”, increpó una abuela a su nieto cuando efectivos de la Policía de Santa Fe llegaron a su domicilio para informarle que debía abonar 5.802.007 pesos en concepto de recupero de costos operativos.

Las intimaciones detallan el monto de la deuda y los medios de pago, con un plazo de cinco días para cumplir. En caso de incumplimiento, los antecedentes son remitidos a la Fiscalía de Estado. “No es broma; es un delito. Y no es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto de cada operativo”, explicó el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

Entre viernes y sábado se cursaron 11 notificaciones, que suman un total de 36.018.361 pesos, tras una primera intervención realizada días atrás en la ciudad capital. “A medida que la Fiscalía valida las identidades, se identifican los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones”, agregó el funcionario.

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Desde el Gobierno aclararon que se trata de una indemnización civil por resarcimiento de daños, independiente de cualquier proceso penal. “No es una multa ni una pena: es una deuda civil que se ejecuta conforme al Código Civil y Comercial y al Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, lo que habilita medidas como el embargo de sueldos o la inhibición de bienes”.

Los montos varían según el operativo, y se calculan en función de los recursos policiales utilizados, como combustible, móviles, brigadas especializadas (explosivos) y horas de servicio.

Notificaciones amenazas escuelas provincia de Santa Fe Notificaciones por parte del gobierno santafesino a padres de jóvenes para el pago de operativos por las amenazas a escuelas en distintas partes de la provincia gentileza

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