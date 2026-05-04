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Unión empieza a ordenar sus cuentas y destraba un conflicto judicial

Unión acordó un plan de pago con Sergio Levinton y, tras cumplirlo, podrá regularizar también la situación ante FIFA por el caso de José Angulo.

Ovación

Por Ovación

4 de mayo 2026 · 11:51hs
Unión empieza a ordenar sus cuentas y destraba un conflicto judicial

Unión comienza a ordenar su frente económico y jurídico con avances concretos en dos situaciones que venían condicionando su normal funcionamiento. En los próximos días, el club levantará el embargo que pesaba sobre una de sus cuentas bancarias, tras cumplir con el acuerdo de pago establecido con el representante Sergio Levinton.

Un conflicto que viene de larga data en Unión

La disputa con Levinton tiene su origen en 2016, a partir de la transferencia de Ignacio Malcorra al Club Tijuana. El representante reclama el 50% de aquella operación, argumentando un acuerdo previo de representación, mientras que desde Unión siempre sostuvieron que no existió un compromiso formal que respaldara ese pedido.

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El litigio derivó en un embargo sobre una cuenta del club en el Banco Bica, situación que ahora quedará sin efecto gracias a un entendimiento entre las partes. Unión acordó un plan de pago en cuotas, el cual viene cumpliendo, lo que permitirá normalizar este frente.

Paso clave para destrabar otra situación

Una vez levantado el embargo, la dirigencia avanzará con otro objetivo inmediato: cancelar la deuda de 90 mil dólares con José Angulo. Este pago es clave para que se levante la inhibición que pesa sobre el club en la FIFA.

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La sanción le impide a Unión operar con normalidad en el mercado de pases, por lo que su resolución aparece como una prioridad en la agenda dirigencial.

Ordenar para proyectar

En este contexto, el club da señales de avance en la resolución de conflictos que arrastra desde hace años. La regularización de estas situaciones no solo permitirá recuperar margen de maniobra institucional, sino también planificar con mayor previsibilidad el futuro deportivo.

Unión empieza a dejar atrás problemas que condicionaban su día a día y busca encaminar su rumbo con mayor estabilidad.

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