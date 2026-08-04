Iván Delfino arranca su segundo ciclo como entrenador de Colón

Este martes, el DT Iván Delfino dirigirá su primera práctica al frente del plantel sabalero pensando en el compromiso del domingo ante San Telmo

Este martes, Iván Delfino arranca su segundo ciclo como DT de Colón.

En las últimas horas, Iván Delfino terminó de acordar su llegada a Colón y este martes por la tarde arrancará su segundo ciclo al frente del plantel sabalero, cuando dirija su primer entrenamiento en el predio 4 de junio.

El flamante entrenador llega acompañado por Pablo Semeniuk y Paolo Goltz como ayudantes de campo, Tulio Pianesi es el preparador físico y Nicolás Rodríguez el entrenador de arqueros.

Dos años después Delfino vuelve a Colón, dado que fue despedido un 5 de agosto de 2024 y vuelve a ponerse el buzo de entrenador un 4 de agosto de 2026.

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El flamante entrenador no tendrá demasiado tiempo de trabajo, ya que el domingo desde las 15.30, Colón está recibiendo a San Telmo más obligado que nunca a sumar una victoria.

La buena noticia para Delfino es que a excepción de Alan Bonansea, el técnico puede contar con el resto del plantel y seguramente entre jueves y viernes disponga de un ensayo futbolístico para comenzar a definir el equipo.