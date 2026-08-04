Unión espera por Luna Diale: horas decisivas para definir si debuta ante Lanús

Unión sigue pendiente de la llegada del TMS desde Rusia para habilitar al atacante, quien es una fija en la consideración de Leonardo Madelón. El jueves recibe a Lanús y en Santa Fe trabajan contrarreloj para que pueda debutar.

La cuenta regresiva ya comenzó para Unión de cara al duelo pendiente de la segunda fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Este jueves, desde las 19, el equipo de Leonardo Madelón recibirá a Lanús en el estadio 15 de Abril, y todas las miradas apuntan a Mauro Luna Diale, cuya habilitación continúa siendo el gran objetivo de los dirigentes rojiblancos.

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El delantero fue el único de los refuerzos que no pudo estar disponible en la derrota frente a Gimnasia de Mendoza. Si bien Unión logró levantar las inhibiciones que pesaban sobre la institución, la documentación internacional no llegó a tiempo, ya que todavía no fue emitido el TMS desde Rusia, donde pertenecía al Akhmat Grozny.

La carrera contra el reloj continúa en Unión

En las oficinas de Unión no detienen las gestiones para intentar resolver la situación antes del cierre del plazo administrativo. La expectativa es que el transfer internacional llegue en las próximas horas, aunque también existe un factor que genera preocupación.

Es que el Akhmat Grozny se encuentra inhibido por FIFA, una situación que podría generar algún contratiempo adicional en la emisión de la documentación necesaria para completar el traspaso. Por ese motivo, los dirigentes tatengues mantienen un contacto permanente para intentar destrabar el expediente lo antes posible.

La intención del club es que Luna Diale quede habilitado con tiempo suficiente para integrar la convocatoria del jueves.

Madelón lo piensa como titular en Unión

La importancia de la habilitación no pasa solamente por sumar una variante más al plantel. Leonardo Madelón considera a Mauro Luna Diale una pieza clave dentro del nuevo esquema y, si recibe la autorización, tendría grandes chances de ser titular frente a Lanús.

La idea del entrenador sería que ocupe el lugar de Misael Aguirre para conformar el ataque junto a Cristian Tarragona. Otra alternativa es utilizarlo como extremo o volante por la izquierda, permitiendo que Ignacio Malcorra tenga mayor libertad para moverse por todo el frente ofensivo y convertirse en el conductor del equipo.

Su polifuncionalidad y conocimiento del club lo convierten en una de las apuestas más importantes del mercado rojiblanco.

Un regreso respaldado por los números

El retorno de Luna Diale no responde únicamente a una cuestión afectiva. Durante su anterior ciclo dejó estadísticas que reflejan su peso ofensivo y su regularidad.

Entre todas las competencias disputadas con la camiseta de Unión acumuló 110 partidos oficiales, 19 goles y 12 asistencias, consolidándose como uno de los futbolistas más desequilibrantes del equipo en los últimos años.

Su producción por temporada fue la siguiente:

* 2024: 19 partidos, 3 goles y 3 asistencias.

* 2023: 40 partidos, 4 goles y 3 asistencias.

* 2022: 44 partidos, 6 goles y 4 asistencias, incluyendo la histórica participación en la Copa Sudamericana.

* 2021: 14 partidos, 4 goles y 1 asistencia.

* 2020: 9 partidos, 2 goles.

Más allá de los números, Luna Diale siempre fue un jugador determinante por su capacidad para romper líneas, asociarse y llegar al gol, características que Madelón pretende recuperar en este nuevo ciclo.

La gran expectativa en Unión

A menos de 48 horas del compromiso frente a Lanús, la gran incógnita en Unión ya no pasa por el equipo, sino por la burocracia. Todo depende de que llegue el esperado TMS desde Rusia.

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Si la documentación aparece a tiempo, Madelón sumará a uno de los futbolistas que pidió para potenciar el ataque y que puede cambiar la fisonomía del equipo. En cambio, si la habilitación vuelve a demorarse, el entrenador deberá esperar una semana más para contar con uno de los regresos más esperados por los hinchas rojiblancos.