Más adelante, en relación a su lesión, admitió que "fue un golpe muy duro, no lo esperaba, físicamente siempre estuve bien, en uno de los mejores momentos de mi carrera me quedé sin nada, sin club, con cosas inesperadas, sin ningún síntoma que sentía. Fue duro, tuve muchos aprendizajes a nivel personal y familiar, estoy muy feliz de volver a jugar en Colón, estoy cómodo con mi familia, arrancando de nuevo".

Bernardi se atrevió a detallar por primera vez parte de lo que le tocó transitar. En ese sentido, disparó: "No se si soy el indicado para hablar de términos, aparentemente un Covid me dejó una pequeña cicatriz en el corazón que me provocaba una pequeña arritmia, en los esfuerzos máximos se notaba, con algo de medicación iniciamos un tratamiento, la situación no se corregía, volvieron a saltar la arritmias, decidimos intervenir quirúrjicamente, con una cirugía exitosa, después de seis meses estoy bien, me operé en Buenos Aires. Tengo controles que me dan tranquilidad en esta situación".

En otro tramo de la charla subrayó que "estoy muy agradecido al cuerpo médico que me siguió, sentí mucha confianza en ellos, gente que que no tenían por ahí noticias buenas, por suerte recibí el alta, la confianza me genera mucha tranquilidad".

El jugador que fue figura en el campeón 2021 destacó que "pasé por muchísimos momentos, el año se me hizo eterno, situaciones de mucha incertidumbre, recurrí a psicólogos y coachings que me venían ayudando, tuve muchos altibajos en el sentido que estaba todo bien y después no. Pasaron muchas cosas por mi cabeza, hasta que tomé la decisión de operarme, extrañaba el fútbol, la cancha, y la situación de los partidos, en los últimos dos meses las ganas de jugar eran muchas, charlé con mi familia, entre todos llegamos a la conclusión de que era lo mejor para mí".