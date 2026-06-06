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Medrán repite la formación titular y Colón buscará cortar la racha de empates

El entrenador de Colón Ezequiel Medrán repetirá la formación que viene de jugar ante Almirante Brown. El Sabalero buscará cortar la racha de tres igualdades al hilo

6 de junio 2026 · 13:01hs
El DT de Colón no toca y repetirá la formación para recibir a Ciudad Bolívar.

UNO Santa Fe | José Busiemi

El DT de Colón no toca y repetirá la formación para recibir a Ciudad Bolívar.

La noticia generó tranquilidad en el mundo Colón y tiene que ver con que Julián Marcioni está plenamente recuperado luego de dejar atrás un cuadro gripal que no le permitió entrenar el jueves con normalidad.

Colón no tendrá cambios para recibir a Ciudad Bolívar

Por ello, en el ensayo futbolístico, DT Ezequiel Medrán había hecho ingresar a Matías Godoy en lugar de Marcioni. Pero en la práctica del viernes, el exPatronato estuvo a disposición y continuará dentro del equipo.

De esta manera y pese a no haber ganado en la fecha anterior, el entrenador sabalero decidió repetir la formación que viene de jugar ante Almirante Brown.

LEER MÁS: Colón pone en juego sus fortalezas ante el visitante que nadie pudo vencer

Así las cosas, el Rojinegro recibirá este domingo a Ciudad Bolívar con la necesidad de volver al triunfo, luego de tres empates consecutivos que lo alejaron del liderazgo de la Zona A.

En consecuencia, el equipo titular será con: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Leandro Allende; Ignacio Antonio, Federico Lértora; Julián Marcioni, Darío Sarmiento, Ignacio Lago; y Alan Bonansea.

Colón Medrán Ciudad Bolívar
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