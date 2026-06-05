Colón: Ezequiel Medrán espera por Julián Marcioni para confirmar el equipo

El entrenador de Colón Ezequiel Medrán aguarda por la recuperación de Julián Marcioni afectado por un cuadro gripal

El DT de Colón Ezequiel Medrán tiene pensado repetir la formación.

La intención del entrenador de Colón Ezequiel Medrán es clara . Y es que pese a no poder ganarle a Almirante Brown, tiene pensado repetir la formación titular.

Sin embargo, el DT sabalero aguarda por la recuperación de Julián Marcioni, quien no participó del ensayo futbolístico afectado por un cuadro gripal.

Por ese motivo, el que ingresó en su lugar fue Matías Godoy para jugar como extremo por derecha. De todos modos, se espera que Marcioni pueda estar a disposición.

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El resto de la formación será el mismo, dado que Federico Rasmussen quien viene arrastrado una molestia en el tobillo, pudo entrenar con normalidad.

Así las cosas, la formación sabalera sería con: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Leandro Allende; Ignacio Antonio, Federico Lértora; Julián Marcioni, Darío Sarmiento, Ignacio Lago; y Alan Bonansea.