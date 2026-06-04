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Colón sumó una preocupación en la previa del duelo con Ciudad Bolívar

La ausencia de uno de los habituales titulares fue la principal novedad del ensayo realizado por Colón en el Brigadier López.

4 de junio 2026 · 12:58hs
Colón sumó una preocupación en la previa del duelo con Ciudad Bolívar

UNO Santa Fe | José Busiemi

A medida que se acerca el compromiso del domingo ante Ciudad Bolívar por la fecha 17 de la Zona A de la Primera Nacional, Ezequiel Medrán comienza a darle forma al equipo que buscará avanzar de ronda en el Brigadier López. Sin embargo, la práctica de fútbol de Colón de este jueves dejó una novedad que alteró los planes iniciales del entrenador.

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Es que uno de los futbolistas que venía perfilándose para estar desde el arranque no participó del ensayo principal y encendió una señal de alerta a pocos días del encuentro.

Un cambio que llamó la atención en Colón

La práctica formal desarrollada en el estadio Brigadier López mostró una modificación que no pasó inadvertida. Mientras el resto del plantel realizaba los movimientos futbolísticos, Julián Marcioni trabajó de manera diferenciada, trotando alrededor del campo principal, situación que evidenció algún inconveniente físico (estuvo afectado por un cuadro gripal, más allá que hay optimismo en que pueda estar presente el domingo) que le impidió formar parte de los trabajos tácticos.

La situación genera incertidumbre debido a que se trata de uno de los futbolistas que habitualmente integra la estructura titular diseñada por Medrán.

Godoy aprovechó la oportunidad en Colón

Ante esa ausencia, el entrenador decidió incluir a Matías Godoy dentro de la formación principal. El ingreso del exjugador de Central Córdoba fue una de las novedades más importantes de la jornada, sobre todo porque en las últimas semanas su futuro parecía estar lejos de los primeros planos.

Sin embargo, tras haber sumado minutos frente a Almirante Brown, ahora volvió a aparecer en el equipo principal y se perfila como una alternativa concreta en caso de que Marcioni no llegue en condiciones al partido del domingo.

Para Godoy representa una nueva oportunidad de recuperar terreno y volver a meterse en la consideración del cuerpo técnico.

Una buena noticia para la defensa de Colón

Más allá de la preocupación por Marcioni, la práctica también dejó una novedad positiva. Federico Rasmussen, quien venía recuperándose de una lesión en uno de sus tobillos, trabajó con absoluta normalidad y fue parte del equipo titular.

El defensor respondió bien desde lo físico y todo indica que estará a disposición para el compromiso ante Ciudad Bolívar, algo que representa un alivio para Medrán en un sector donde necesita experiencia y solidez.

El equipo que probó Medrán en Colón

Durante el ensayo futbolístico, el entrenador dispuso la siguiente formación: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Matías Godoy, Federico Lértora, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; Darío Sarmiento y Alan Bonansea.

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Si bien todavía restan entrenamientos antes del partido, la alineación dejó entrever cuál es la base sobre la que trabaja el cuerpo técnico para afrontar un encuentro que aparece como uno de los más importantes del semestre.

Horas decisivas

A tres días del cruce ante Ciudad Bolívar, gran parte de la atención estará puesta en la evolución física de Marcioni. Si logra recuperarse, Medrán podría volver a la idea original que tenía en mente. En cambio, si la molestia persiste, Godoy aparece como el principal candidato para ocupar ese lugar.

Por ahora, la principal incógnita en Colón no pasa por el esquema ni por el rival. La duda está en saber si uno de los nombres importantes del equipo llegará en condiciones para un partido que puede marcar el rumbo del semestre sabalero.

Colón Ciudad Bolívar Medrán
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