El dato negativo que el 9 de Colón buscará revertir ante Ciudad Bolívar

Alan Bonansea arrastra una racha negativa sin convertir, pero además existe un dato por demás de llamativo que el delantero de Colón intentará modificar

Alan Bonansea lleva nueve partidos sin marcar goles y anotó apenas uno en el Brigadier López.

Su debut fue el ideal. Alan Bonansea se puso por primera vez la camiseta de Colón y apenas 12' después marcó su primer gol en el triunfo del Sabalero ante Deportivo Madryn por 2-1.

En ese partido, debió ser reemplazado en el segundo tiempo por una subluxación de hombro y por ese motivo no estuvo a disposición en el cotejo siguiente frente a Central Norte.

Retornó al equipo en la 3ª fecha ante Ferro, partido en el que desperdició un penal. Y en la 6ª y 7ª fecha convirtió de manera consecutiva, primero ante San Telmo y luego contra Patronato.

Pero luego del gol ante el Patrón no volvió a anotar. Ya son nueve los partidos que jugó como titular y en donde no pudo convertir.

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Así las cosas, suma 824' sin festejar. Pero el dato más llamativo tiene que ver con que de los tres goles convertidos, dos fueron en condición de visitante.

Por lo cual, Bonansea no marca un gol en el Brigadier López desde la 1ª fecha ante Deportivo Madryn, siendo que el equipo mostró su mejor versión en condición de local, en donde mantiene el invicto.

El domingo ante Ciudad Bolívar, Bonansea tendrá la gran chance de cortar la racha negativa y volver al gol, en un partido clave y ante un rival directo.