Uno Santa Fe | Colón | Colón

La estadística humillante que lo tiene a Colón en el podio de los peores

La paupérrima campaña de Colón se explica a través de las estadísticas y una de ellas lo tiene en el podio de los tres peores equipos sobre los 36 que juegan la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

2 de septiembre 2025 · 10:22hs
Colón está entre los tres equipos con peor diferencia de gol.

Colón está entre los tres equipos con peor diferencia de gol.

En la Primera Nacional hay 36 equipos divididos en dos zona de 18 equipos. Colón en la Zona B se ubica 15º con 28 puntos y tiene por debajo a tres equipos.

Colón en el podio de los peores

Pero aún cuando las chances de perder la categoría son mínimas, la indigna campaña que viene protagonizando el plantel se puede resumir en las estadísticas.

Y en ese aspecto, Colón se da el penoso lujo de estar entre los tres equipos que peor diferencia de gol tiene, solo lo superan Talleres de Remedio de Escalada y Defensores Unidos, quienes están descendiendo.

LEER MÁS: Cuando a Colón le hacen el primer gol, el partido no tiene más sentido

Es tan humillante lo del Sabalero en esta competencia que alcanzó el podio de los tres equipos que peor le dan los números respecto a goles a favor y goles en contra.

En los 29 partidos que lleva jugados, el Rojinegro convirtió 21 goles y le marcaron 35, para alcanzar una diferencia de gol de -14. Solo superado por Defensores Unidos con 17 goles a favor y 47 en contra, con -30 y Talleres de Remedios de Escalada con 13 goles a favor y 35 en contra, para alcanzar los -22.

Colón Estadística equipo
Noticias relacionadas
Una sola vez en todo el campeonato Colón logró empatar un partido que arrancó perdiendo.

Cuando a Colón le hacen el primer gol, el partido no tiene más sentido

Bochornoso desempeño del plantel de Colón que lo tiene mirando la tabla para mantener la categoría.

Este plantel de Colón se encarga sistemáticamente de manchar el honor del club

colon y la lucha por no descender: lo que le queda al sabalero y a sus rivales

Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

colon toco fondo... ¿o todavia puede hundirse mas?

Colón tocó fondo... ¿o todavía puede hundirse más?

Lo último

GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Pullaro pidió al Gobierno nacional que aclare las denuncias por corrupción y que no se pongan mordazas a la información

Pullaro pidió al Gobierno nacional que "aclare las denuncias por corrupción" y que no se pongan "mordazas" a la información

Último Momento
GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Pullaro pidió al Gobierno nacional que aclare las denuncias por corrupción y que no se pongan mordazas a la información

Pullaro pidió al Gobierno nacional que "aclare las denuncias por corrupción" y que no se pongan "mordazas" a la información

Ampliación de la planta potabilizadora de agua en Santa Fe: confirman el reinicio de la obra nacional paralizada

Ampliación de la planta potabilizadora de agua en Santa Fe: confirman el reinicio de la obra nacional paralizada

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

Ovación
Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

La Sub 20, con Vargas y Chávez, trabaja en Ezeiza rumbo al Mundial de Chile

La Sub 20, con Vargas y Chávez, trabaja en Ezeiza rumbo al Mundial de Chile

La estadística humillante que lo tiene a Colón en el podio de los peores

La estadística humillante que lo tiene a Colón en el podio de los peores

Chapu Cantero retuvo el título argentino supergallo con un KO en el tercer round

Chapu Cantero retuvo el título argentino supergallo con un KO en el tercer round

Policiales
Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional