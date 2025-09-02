La estadística humillante que lo tiene a Colón en el podio de los peores

La paupérrima campaña de Colón se explica a través de las estadísticas y una de ellas lo tiene en el podio de los tres peores equipos sobre los 36 que juegan la Primera Nacional

En la Primera Nacional hay 36 equipos divididos en dos zona de 18 equipos. Colón en la Zona B se ubica 15º con 28 puntos y tiene por debajo a tres equipos.

Pero aún cuando las chances de perder la categoría son mínimas, la indigna campaña que viene protagonizando el plantel se puede resumir en las estadísticas.

Y en ese aspecto, Colón se da el penoso lujo de estar entre los tres equipos que peor diferencia de gol tiene, solo lo superan Talleres de Remedio de Escalada y Defensores Unidos, quienes están descendiendo.

LEER MÁS: Cuando a Colón le hacen el primer gol, el partido no tiene más sentido

Es tan humillante lo del Sabalero en esta competencia que alcanzó el podio de los tres equipos que peor le dan los números respecto a goles a favor y goles en contra.

En los 29 partidos que lleva jugados, el Rojinegro convirtió 21 goles y le marcaron 35, para alcanzar una diferencia de gol de -14. Solo superado por Defensores Unidos con 17 goles a favor y 47 en contra, con -30 y Talleres de Remedios de Escalada con 13 goles a favor y 35 en contra, para alcanzar los -22.