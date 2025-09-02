Este plantel de Colón se encarga sistemáticamente de manchar el honor del club

Colón perdió 17 de los 29 partidos que jugó, se consumió tres entrenadores y a cinco fechas del final no tiene chances de jugar el Reducido y pelea por mantener la categoría

Bochornoso desempeño del plantel de Colón que lo tiene mirando la tabla para mantener la categoría.

Más allá de las responsabilidades de los dirigentes que la tienen, como así también de los entrenadores , el gran problema que tiene Colón son los jugadores.

A esta altura, lo del plantel sabalero es un canto a la deshonra . Y lo ratifica fecha tras fecha, protagonizando partidos papelonescos, que por otra parte resultan inmirables.

El plantel de Colón es una deshonra para la historia del club

Sin rebeldía ni amor propio, los jugadores se arrastran en la cancha. No se salva nadie, porque a las limitaciones técnicas que poseen, le suman desconcentraciones pocas veces vistas. Y eso resulta ser un combo letal.

Cuando a Colón le hacen un gol, la sensación es de partido liquidado. Y más que sensación, es casi una sentencia, porque las estadísticas así lo indican.

Es realmente alarmante lo que muestra Colón en la cancha. Ni siquiera los referentes, que son muchos, pudieron absorber la presión y terminaron sucumbiendo.

Cuatro entrenadores se sentaron en el banco en 29 fechas y más allá de los errores que tuvieron, no puede ser posible que con ninguno de los DT los jugadores respondan.

En cualquier plantel de fútbol de Argentina o del resto del mundo, cuando asume un nuevo técnico, se produce una reacción positiva, un cambio de energía, pero con estos jugadores ni siquiera pasa eso.

Un plantel que nadie debería recordar cuando finalice este tormento, tristemente lo será, porque cuando pasen los años, las estadísticas dirán que una vez en el año 2025, Colón en la Primera Nacional perdió 17 partidos de los 29 que jugó. Una campaña vergonzosa