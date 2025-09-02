Uno Santa Fe | Colón | Colón

Este plantel de Colón se encarga sistemáticamente de manchar el honor del club

Colón perdió 17 de los 29 partidos que jugó, se consumió tres entrenadores y a cinco fechas del final no tiene chances de jugar el Reducido y pelea por mantener la categoría

Ovación

Por Ovación

2 de septiembre 2025 · 09:24hs
Bochornoso desempeño del plantel de Colón que lo tiene mirando la tabla para mantener la categoría.

Bochornoso desempeño del plantel de Colón que lo tiene mirando la tabla para mantener la categoría.

Más allá de las responsabilidades de los dirigentes que la tienen, como así también de los entrenadores, el gran problema que tiene Colón son los jugadores.

A esta altura, lo del plantel sabalero es un canto a la deshonra. Y lo ratifica fecha tras fecha, protagonizando partidos papelonescos, que por otra parte resultan inmirables.

El plantel de Colón es una deshonra para la historia del club

Sin rebeldía ni amor propio, los jugadores se arrastran en la cancha. No se salva nadie, porque a las limitaciones técnicas que poseen, le suman desconcentraciones pocas veces vistas. Y eso resulta ser un combo letal.

Cuando a Colón le hacen un gol, la sensación es de partido liquidado. Y más que sensación, es casi una sentencia, porque las estadísticas así lo indican.

Es realmente alarmante lo que muestra Colón en la cancha. Ni siquiera los referentes, que son muchos, pudieron absorber la presión y terminaron sucumbiendo.

LEER MÁS: Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Cuatro entrenadores se sentaron en el banco en 29 fechas y más allá de los errores que tuvieron, no puede ser posible que con ninguno de los DT los jugadores respondan.

En cualquier plantel de fútbol de Argentina o del resto del mundo, cuando asume un nuevo técnico, se produce una reacción positiva, un cambio de energía, pero con estos jugadores ni siquiera pasa eso.

Un plantel que nadie debería recordar cuando finalice este tormento, tristemente lo será, porque cuando pasen los años, las estadísticas dirán que una vez en el año 2025, Colón en la Primera Nacional perdió 17 partidos de los 29 que jugó. Una campaña vergonzosa

Colón plantel jugadores
Noticias relacionadas
que hay detras del reclamo de facundo farias a colon

Qué hay detrás del reclamo de Facundo Farías a Colón

Una sola vez en todo el campeonato Colón logró empatar un partido que arrancó perdiendo.

Cuando a Colón le hacen el primer gol, el partido no tiene más sentido

colon y la lucha por no descender: lo que le queda al sabalero y a sus rivales

Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

colon toco fondo... ¿o todavia puede hundirse mas?

Colón tocó fondo... ¿o todavía puede hundirse más?

Lo último

GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Pullaro pidió al Gobierno nacional que aclare las denuncias por corrupción y que no se pongan mordazas a la información

Pullaro pidió al Gobierno nacional que "aclare las denuncias por corrupción" y que no se pongan "mordazas" a la información

Último Momento
GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Pullaro pidió al Gobierno nacional que aclare las denuncias por corrupción y que no se pongan mordazas a la información

Pullaro pidió al Gobierno nacional que "aclare las denuncias por corrupción" y que no se pongan "mordazas" a la información

Ampliación de la planta potabilizadora de agua en Santa Fe: confirman el reinicio de la obra nacional paralizada

Ampliación de la planta potabilizadora de agua en Santa Fe: confirman el reinicio de la obra nacional paralizada

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

Ovación
Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

La Sub 20, con Vargas y Chávez, trabaja en Ezeiza rumbo al Mundial de Chile

La Sub 20, con Vargas y Chávez, trabaja en Ezeiza rumbo al Mundial de Chile

La estadística humillante que lo tiene a Colón en el podio de los peores

La estadística humillante que lo tiene a Colón en el podio de los peores

Chapu Cantero retuvo el título argentino supergallo con un KO en el tercer round

Chapu Cantero retuvo el título argentino supergallo con un KO en el tercer round

Policiales
Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional