Uno Santa Fe | Colón | Colón

Cuando a Colón le hacen el primer gol, el partido no tiene más sentido

Las estadísticas indican que cuando a Colón le marcan el primer gol, no logra revertir el resultado ni siquiera alcanzar un empate

Ovación

Por Ovación

2 de septiembre 2025 · 09:58hs
Una sola vez en todo el campeonato Colón logró empatar un partido que arrancó perdiendo.

Captura TyC Sports

Una sola vez en todo el campeonato Colón logró empatar un partido que arrancó perdiendo.

Cada vez que el rival le marca el primer gol, automáticamente todo el mundo Colón, sabe que no habrá manera de revertir el resultado. Ni siquiera de llegar a obtener un empate.

A Colón le hacen un gol y el partido se termina

Y las estadísticas así lo revelan. La excepción a la regla es el empate que consiguió en la 7ª fecha cuando comenzó perdiendo 1-0 ante Gimnasia de Mendoza y en los minutos finales alcanzó el empate 1-1 con un gol en contra.

En el resto de todos los partidos que arrancó perdiendo, se terminó quedando con las manos vacías. La racha arrancó con la derrota 2-0 con Almirante Brown, que por otra parte fue la primera que cosechó en el año.

LEER MÁS: Este plantel de Colón se encarga sistemáticamente de manchar el honor del club

Y siguió con las caídas ante Gimnasia de Jujuy 1-0, Agropecuario 2-1, San Telmo 1-0, Defensores de Belgrano 1-0, Estudiantes de Río Cuarto 2-1, Deportivo Morón 1-0, Nueva Chicago 1-0, Mitre 1-0, Chaco For Ever 2-0, Gimnasia de Mendoza, 2-0, Gimnasia de Jujuy 4-0, Agropecuario 1-0, San Telmo 1-0 y Defensores de Belgrano 1-0.

Pero con Agropecuario y con Estudiantes de Río Cuarto alcanzó parcialmente la igualdad, pero no pudo sostenerla y terminó perdiendo. Mientras que ante Chacarita y Temperley, Colón arrancó ganando el partido y se lo dieron vuelta. Ante el Funebrero fue 3-2 y con Gasolero finalizó 2-1.

Colón partido gol
Noticias relacionadas
que hay detras del reclamo de facundo farias a colon

Qué hay detrás del reclamo de Facundo Farías a Colón

Bochornoso desempeño del plantel de Colón que lo tiene mirando la tabla para mantener la categoría.

Este plantel de Colón se encarga sistemáticamente de manchar el honor del club

colon y la lucha por no descender: lo que le queda al sabalero y a sus rivales

Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

colon toco fondo... ¿o todavia puede hundirse mas?

Colón tocó fondo... ¿o todavía puede hundirse más?

Lo último

GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Pullaro pidió al Gobierno nacional que aclare las denuncias por corrupción y que no se pongan mordazas a la información

Pullaro pidió al Gobierno nacional que "aclare las denuncias por corrupción" y que no se pongan "mordazas" a la información

Último Momento
GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Pullaro pidió al Gobierno nacional que aclare las denuncias por corrupción y que no se pongan mordazas a la información

Pullaro pidió al Gobierno nacional que "aclare las denuncias por corrupción" y que no se pongan "mordazas" a la información

Ampliación de la planta potabilizadora de agua en Santa Fe: confirman el reinicio de la obra nacional paralizada

Ampliación de la planta potabilizadora de agua en Santa Fe: confirman el reinicio de la obra nacional paralizada

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

Ovación
Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

La Sub 20, con Vargas y Chávez, trabaja en Ezeiza rumbo al Mundial de Chile

La Sub 20, con Vargas y Chávez, trabaja en Ezeiza rumbo al Mundial de Chile

La estadística humillante que lo tiene a Colón en el podio de los peores

La estadística humillante que lo tiene a Colón en el podio de los peores

Chapu Cantero retuvo el título argentino supergallo con un KO en el tercer round

Chapu Cantero retuvo el título argentino supergallo con un KO en el tercer round

Policiales
Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional