Cuando a Colón le hacen el primer gol, el partido no tiene más sentido

Las estadísticas indican que cuando a Colón le marcan el primer gol, no logra revertir el resultado ni siquiera alcanzar un empate

Una sola vez en todo el campeonato Colón logró empatar un partido que arrancó perdiendo.

Cada vez que el rival le marca el primer gol, automáticamente todo el mundo Colón, sabe que no habrá manera de revertir el resultado. Ni siquiera de llegar a obtener un empate.

Y las estadísticas así lo revelan. La excepción a la regla es el empate que consiguió en la 7ª fecha cuando comenzó perdiendo 1-0 ante Gimnasia de Mendoza y en los minutos finales alcanzó el empate 1-1 con un gol en contra.

En el resto de todos los partidos que arrancó perdiendo, se terminó quedando con las manos vacías. La racha arrancó con la derrota 2-0 con Almirante Brown, que por otra parte fue la primera que cosechó en el año.

Y siguió con las caídas ante Gimnasia de Jujuy 1-0, Agropecuario 2-1, San Telmo 1-0, Defensores de Belgrano 1-0, Estudiantes de Río Cuarto 2-1, Deportivo Morón 1-0, Nueva Chicago 1-0, Mitre 1-0, Chaco For Ever 2-0, Gimnasia de Mendoza, 2-0, Gimnasia de Jujuy 4-0, Agropecuario 1-0, San Telmo 1-0 y Defensores de Belgrano 1-0.

Pero con Agropecuario y con Estudiantes de Río Cuarto alcanzó parcialmente la igualdad, pero no pudo sostenerla y terminó perdiendo. Mientras que ante Chacarita y Temperley, Colón arrancó ganando el partido y se lo dieron vuelta. Ante el Funebrero fue 3-2 y con Gasolero finalizó 2-1.