Las estadísticas exponen lo inexpresivo que fue Colón ante Defensores de Belgrano

Los números grafican por qué Colón perdió ante Defensores de Belgrano para quedar sin respiro en la lucha por no descender. Ya no hay palabras

2 de septiembre 2025 · 17:29hs
Colón cayó ante Defensores de Belgrano en el estadio Juan Pasquale por la fecha 29 del Grupo B de la Primera Nacional, con una actuación que vuelve a dejar más dudas que certezas. Si bien el equipo venía de mostrar atisbos de repunte en el partido anterior, los números ahora son un reflejo brutal realidad.

El Sabalero apenas tuvo un remate al arco en todo el encuentro. Un dato que resume a la perfección lo que fue el equipo: inexpresivo, sin respuestas, ni rebeldía. En un torneo donde cada punto empieza a contar más para evitar complicaciones con el descenso, la producción ofensiva fue prácticamente nula.

Golpe en el momento justo y Colon se queda sin reacción

Defensores fue oportuno. En la primera clara que tuvo, convirtió y no necesitó mucho más para sostener el resultado. Del otro lado, Colón, como en varios partidos del Clausura, no mostró recursos para revertir la historia. Lo golpearon y, otra vez, quedó groggy, sin capacidad de respuesta.

Las estadísticas que dicen todo

Posesión pareja: 51% para el Dragón y 49% para Colón.

Remates al arco: Colón 1 - Defensores 5.

Ataques totales: 151 del local contra 125 del rojinegro.

Corners: 5-4 a favor del conjunto porteño.

Fueras de juego: Colón cayó 2 veces en posición adelantada.

Los números de Defensores de Belgrano-Colón.

Más allá de la posesión equilibrada, el resto de los datos muestran a un Colón sin profundidad ni ideas claras para generar peligro real. Y lo más preocupante: es una tendencia que se repite.

El objetivo se achica: evitar males mayores

Consumada la eliminación matemática del Reducido, el panorama no puede ser más desolador para un equipo que soñaba con el ascenso. Hoy, la única meta concreta es sostener la categoría, algo que parece increíble si se repasa el arranque del torneo.

Ya no hay mucho más para explicar. Ni en el juego ni en los resultados. Colón está en una espiral negativa de la que no logra salir y cada partido parece hundirlo un poco más. Con solo cinco fechas por delante, el futuro inmediato exige una reacción urgente, al menos para evitar un desenlace más doloroso.

