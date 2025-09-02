Colón tiene árbitro para el partido límite por la permanencia ante Estudiantes (RC)

Uno Santa Fe | Colón | Colón

La AFA reveló las designaciones de árbitros para la 30ª fecha de la Primera Nacional, donde Colón recibirá a Estudiantes (RC) en busca de sellar la permanencia

2 de septiembre 2025 · 14:31hs
El próximo lunes, desde las 19, en el estadio Brigadier López, Colón recibirá a Estudiantes (RC) por la 30ª fecha del Grupo B de la Primera Nacional. Para este compromiso, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) designó a Pablo Giménez como árbitro.

El juez estará acompañado por Ramón Ortiz y Joaquín Badano como asistentes, mientras que el cuarto árbitro será Federico Guaymas.

¿Cómo le fue a Colón con el arbitraje de Pablo Giménez?

Giménez no es un desconocido para el Sabalero: ya lo dirigió en siete oportunidades, con un historial de tres victorias, un empate y tres derrotas. La última vez que lo controló fue fue el 7 de julio de 2024, en el empate sin goles como visitante ante Almirante Brown. Para encontrar la última victoria hay que ir hasta el 1 de junio de 2024, en el 1-0 contra Atlético de Rafaela gracias al gol de Ignacio Lago.

30ª fecha de la Primera Nacional

Zona “A”

Viernes 05-09

San Miguel - Almagro, a las 15.30 horas

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Iván Aliende

Asistente 2: Javier Mihura

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

Colegiales - San Martin (T.), a las 19.00 horas (TV)

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Agustín Méndez

Asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Julián Jeréz

All Boys - G. y Tiro (Salta), a las 20.00 horas

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Lucas Pardo

Asistente 2: Hernán Antola

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

Sábado 06-09

Atlanta - Güemes (S.E.), a las 13.30 horas (TV)

Árbitro: Sebastián Zunino

Asistente 1: Sebastián Raineri

Asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

Domingo 07-09

Dep. Madryn - Los Andes, a las 16.15 horas (TV)

Árbitro: Joaquín Gil

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: Juan Viglietti

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

Racing (Cba.) - Patronato (Paraná), a las 18.00 horas

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Pascual Fernández

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz

Lunes 08-09

Alvarado (M.D.P.) - Dep. Maipú (Mza.), a las 15.00 horas en estadio José M. Minella

Árbitro: Gastón Monson Brizuela

Asistente 1: Matías Bianchi

Asistente 2: Malvina Schiel

Cuarto árbitro: Lucas Brumer

Arsenal F.C. - Tristán Suarez, a las 15.00 horas

Árbitro: Ariel Penel

Asistente 1: Lucas Germanotta

Asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

Quilmes A.C. - Ferro Carril Oeste, a las 19.00 horas (TV)

Árbitro: Andrés Gariano

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Yamil Possi

Zona “B”

Viernes 05-09

Def. Unidos - Dep. Morón, a las 15.30 horas (TV)

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Ernesto Callegari

Asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni

Temperley - Talleres (R.E.), a las 20.00 horas

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Hugo Páez

Asistente 2: Juan Pablo Millenaar

Cuarto árbitro: Diego Ceballos

Estudiantes - Nueva Chicago, a las 20.05 horas (TV)

Árbitro: Jorge Broggi

Asistente 1: Lucas Ripoli

Asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Sebastián Bresba

Domingo 07-09

G. y Esgrima (Mza.) - G. y Esgrima (J.), a las 14.15 horas (TV)

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

Mitre (S.E.) - Def. de Belgrano, a las 16.00 horas

Árbitro: Nelson Sosa

Asistente 1: Federico Cano

Asistente 2: Sebastián Osudar

Cuarto árbitro: Leandro Villanueva

Ctral. Norte (Salta) - Agropecuario Arg., a las 17.00 horas en estadio Padre E. Martearena

Árbitro: Carlos Córdoba

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Martín Grasso

Cuarto árbitro: Mauricio Martín

Chaco For Ever - Chacarita Juniors, a las 19.00 horas (TV)

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Adrián Delbarba

Asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

Lunes 08-09

Alte. Brown - San Telmo, a las 16.00 horas

Árbitro: Julio Barraza

Asistente 1: Juan González

Asistente 2: Nahuel Rasullo

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

Colón - Estudiantes (Rio IV), a las 19.00 horas

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Ramón Ortiz

Asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

Giménez dirigirá Colón-Estudiantes de Río Cuarto.

