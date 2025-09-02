Colón tiene árbitro para el partido límite por la permanencia ante Estudiantes (RC)

La AFA reveló las designaciones de árbitros para la 30ª fecha de la Primera Nacional, donde Colón recibirá a Estudiantes (RC) en busca de sellar la permanencia

El próximo lunes, desde las 19, en el estadio Brigadier López, Colón recibirá a Estudiantes (RC) por la 30ª fecha del Grupo B de la Primera Nacional. Para este compromiso, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) designó a Pablo Giménez como árbitro.

El juez estará acompañado por Ramón Ortiz y Joaquín Badano como asistentes, mientras que el cuarto árbitro será Federico Guaymas.

¿Cómo le fue a Colón con el arbitraje de Pablo Giménez?

Giménez no es un desconocido para el Sabalero: ya lo dirigió en siete oportunidades, con un historial de tres victorias, un empate y tres derrotas. La última vez que lo controló fue fue el 7 de julio de 2024, en el empate sin goles como visitante ante Almirante Brown. Para encontrar la última victoria hay que ir hasta el 1 de junio de 2024, en el 1-0 contra Atlético de Rafaela gracias al gol de Ignacio Lago.

30ª fecha de la Primera Nacional

Zona “A”

Viernes 05-09

San Miguel - Almagro, a las 15.30 horas

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Iván Aliende

Asistente 2: Javier Mihura

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

Colegiales - San Martin (T.), a las 19.00 horas (TV)

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Agustín Méndez

Asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Julián Jeréz

All Boys - G. y Tiro (Salta), a las 20.00 horas

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Lucas Pardo

Asistente 2: Hernán Antola

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

Sábado 06-09

Atlanta - Güemes (S.E.), a las 13.30 horas (TV)

Árbitro: Sebastián Zunino

Asistente 1: Sebastián Raineri

Asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

Domingo 07-09

Dep. Madryn - Los Andes, a las 16.15 horas (TV)

Árbitro: Joaquín Gil

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: Juan Viglietti

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

Racing (Cba.) - Patronato (Paraná), a las 18.00 horas

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Pascual Fernández

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz

Lunes 08-09

Alvarado (M.D.P.) - Dep. Maipú (Mza.), a las 15.00 horas en estadio José M. Minella

Árbitro: Gastón Monson Brizuela

Asistente 1: Matías Bianchi

Asistente 2: Malvina Schiel

Cuarto árbitro: Lucas Brumer

Arsenal F.C. - Tristán Suarez, a las 15.00 horas

Árbitro: Ariel Penel

Asistente 1: Lucas Germanotta

Asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

Quilmes A.C. - Ferro Carril Oeste, a las 19.00 horas (TV)

Árbitro: Andrés Gariano

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Yamil Possi

Zona “B”

Viernes 05-09

Def. Unidos - Dep. Morón, a las 15.30 horas (TV)

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Ernesto Callegari

Asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni

Temperley - Talleres (R.E.), a las 20.00 horas

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Hugo Páez

Asistente 2: Juan Pablo Millenaar

Cuarto árbitro: Diego Ceballos

Estudiantes - Nueva Chicago, a las 20.05 horas (TV)

Árbitro: Jorge Broggi

Asistente 1: Lucas Ripoli

Asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Sebastián Bresba

Domingo 07-09

G. y Esgrima (Mza.) - G. y Esgrima (J.), a las 14.15 horas (TV)

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

Mitre (S.E.) - Def. de Belgrano, a las 16.00 horas

Árbitro: Nelson Sosa

Asistente 1: Federico Cano

Asistente 2: Sebastián Osudar

Cuarto árbitro: Leandro Villanueva

Ctral. Norte (Salta) - Agropecuario Arg., a las 17.00 horas en estadio Padre E. Martearena

Árbitro: Carlos Córdoba

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Martín Grasso

Cuarto árbitro: Mauricio Martín

Chaco For Ever - Chacarita Juniors, a las 19.00 horas (TV)

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Adrián Delbarba

Asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

Lunes 08-09

Alte. Brown - San Telmo, a las 16.00 horas

Árbitro: Julio Barraza

Asistente 1: Juan González

Asistente 2: Nahuel Rasullo

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

Colón - Estudiantes (Rio IV), a las 19.00 horas

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Ramón Ortiz

Asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Federico Guaymas