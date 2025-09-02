Colón tiene árbitro para el partido límite por la permanencia ante Estudiantes (RC)

El próximo lunes, desde las 19, en el estadio Brigadier López, Colón recibirá a Estudiantes (RC) por la 30ª fecha del Grupo B de la Primera Nacional. Para este compromiso, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) designó a Pablo Giménez como árbitro.
El juez estará acompañado por Ramón Ortiz y Joaquín Badano como asistentes, mientras que el cuarto árbitro será Federico Guaymas.
¿Cómo le fue a Colón con el arbitraje de Pablo Giménez?
Giménez no es un desconocido para el Sabalero: ya lo dirigió en siete oportunidades, con un historial de tres victorias, un empate y tres derrotas. La última vez que lo controló fue fue el 7 de julio de 2024, en el empate sin goles como visitante ante Almirante Brown. Para encontrar la última victoria hay que ir hasta el 1 de junio de 2024, en el 1-0 contra Atlético de Rafaela gracias al gol de Ignacio Lago.
30ª fecha de la Primera Nacional
Zona “A”
Viernes 05-09
San Miguel - Almagro, a las 15.30 horas
Árbitro: Felipe Viola
Asistente 1: Iván Aliende
Asistente 2: Javier Mihura
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
Colegiales - San Martin (T.), a las 19.00 horas (TV)
Árbitro: Daniel Zamora
Asistente 1: Agustín Méndez
Asistente 2: Sebastián Pumetti
Cuarto árbitro: Julián Jeréz
All Boys - G. y Tiro (Salta), a las 20.00 horas
Árbitro: Franco Acita
Asistente 1: Lucas Pardo
Asistente 2: Hernán Antola
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
Sábado 06-09
Atlanta - Güemes (S.E.), a las 13.30 horas (TV)
Árbitro: Sebastián Zunino
Asistente 1: Sebastián Raineri
Asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Juan Pafundi
Domingo 07-09
Dep. Madryn - Los Andes, a las 16.15 horas (TV)
Árbitro: Joaquín Gil
Asistente 1: Iván Núñez
Asistente 2: Juan Viglietti
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
Racing (Cba.) - Patronato (Paraná), a las 18.00 horas
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistente 1: Pascual Fernández
Asistente 2: Martín Saccone
Cuarto árbitro: Marcelo Sanz
Lunes 08-09
Alvarado (M.D.P.) - Dep. Maipú (Mza.), a las 15.00 horas en estadio José M. Minella
Árbitro: Gastón Monson Brizuela
Asistente 1: Matías Bianchi
Asistente 2: Malvina Schiel
Cuarto árbitro: Lucas Brumer
Arsenal F.C. - Tristán Suarez, a las 15.00 horas
Árbitro: Ariel Penel
Asistente 1: Lucas Germanotta
Asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
Quilmes A.C. - Ferro Carril Oeste, a las 19.00 horas (TV)
Árbitro: Andrés Gariano
Asistente 1: Juan Pablo Belatti
Asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Yamil Possi
Zona “B”
Viernes 05-09
Def. Unidos - Dep. Morón, a las 15.30 horas (TV)
Árbitro: Javier Delbarba
Asistente 1: Ernesto Callegari
Asistente 2: Mario Bardina
Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
Temperley - Talleres (R.E.), a las 20.00 horas
Árbitro: Bruno Amiconi
Asistente 1: Hugo Páez
Asistente 2: Juan Pablo Millenaar
Cuarto árbitro: Diego Ceballos
Estudiantes - Nueva Chicago, a las 20.05 horas (TV)
Árbitro: Jorge Broggi
Asistente 1: Lucas Ripoli
Asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
Domingo 07-09
G. y Esgrima (Mza.) - G. y Esgrima (J.), a las 14.15 horas (TV)
Árbitro: Bryan Ferreyra
Asistente 1: Gabriel Chade
Asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
Mitre (S.E.) - Def. de Belgrano, a las 16.00 horas
Árbitro: Nelson Sosa
Asistente 1: Federico Cano
Asistente 2: Sebastián Osudar
Cuarto árbitro: Leandro Villanueva
Ctral. Norte (Salta) - Agropecuario Arg., a las 17.00 horas en estadio Padre E. Martearena
Árbitro: Carlos Córdoba
Asistente 1: Manuel Sánchez
Asistente 2: Martín Grasso
Cuarto árbitro: Mauricio Martín
Chaco For Ever - Chacarita Juniors, a las 19.00 horas (TV)
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Adrián Delbarba
Asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
Lunes 08-09
Alte. Brown - San Telmo, a las 16.00 horas
Árbitro: Julio Barraza
Asistente 1: Juan González
Asistente 2: Nahuel Rasullo
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
Colón - Estudiantes (Rio IV), a las 19.00 horas
Árbitro: Pablo Giménez
Asistente 1: Ramón Ortiz
Asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Federico Guaymas