Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

Ezequiel Medrán podrá recuperar a varios jugadores claves de Colón, de cara al tramo final de una caótica temporada. Estudiantes (RC) en el horizonte.

Tras la derrota frente a Defensores de Belgrano en el estadio Juan Pasquale, Colón tendrá este martes una jornada de descanso antes de retomar los entrenamientos. El Sabalero quedó sin chances de pelear por el Reducido, y ahora centra toda su atención a sostener su plaza en la Primera Nacional.

El plantel volverá a trabajar el miércoles por la mañana en el Predio 4 de Junio , con la mira puesta en el partido del próximo lunes 8 de septiembre a las 19 , cuando reciba a Estudiantes de Río Cuarto en el Brigadier López , por la fecha 30 de la Zona B de la Primera Nacional .

Para este encuentro, el técnico Ezequiel Medrán podrá contar nuevamente con Emmanuel Gigliotti, tras cumplir la fecha de suspensión.

En cuanto a los jugadores lesionados, Nicolás Thaller, Agustín Giménez y Lautaro Gaitán estarían en condiciones de ser tenidos en cuenta para la convocatoria, mientras que Christian Bernardi, afectado por una lesión en uno de sus hombros, seguirá siendo baja y recién podría estar disponible para los últimos dos o tres partidos de la temporada.

Medrán, ¿meterá mano en Colón?

Medrán viene de repetir el equipo que utilizó ante Chacarita para enfrentar a Defensores de Belgrano, pero no se descartan modificaciones tácticas o cambios en el once titular pensando en mejorar el rendimiento y sumar puntos clave en esta recta final del torneo.

Colón busca recuperar confianza y encontrar regularidad para mantenerse firme en la lucha por la permanencia, en una fase decisiva donde cada punto será fundamental.