Uno Santa Fe | Colón | Colón

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

Ezequiel Medrán podrá recuperar a varios jugadores claves de Colón, de cara al tramo final de una caótica temporada. Estudiantes (RC) en el horizonte.

Ovación

Por Ovación

2 de septiembre 2025 · 11:31hs
Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

Prensa Colón

Tras la derrota frente a Defensores de Belgrano en el estadio Juan Pasquale, Colón tendrá este martes una jornada de descanso antes de retomar los entrenamientos. El Sabalero quedó sin chances de pelear por el Reducido, y ahora centra toda su atención a sostener su plaza en la Primera Nacional.

Manos a la obra tras otra derrota para Colón

El plantel volverá a trabajar el miércoles por la mañana en el Predio 4 de Junio, con la mira puesta en el partido del próximo lunes 8 de septiembre a las 19, cuando reciba a Estudiantes de Río Cuarto en el Brigadier López, por la fecha 30 de la Zona B de la Primera Nacional.

LEER MÁS: Qué hay detrás del reclamo de Facundo Farías a Colón

Para este encuentro, el técnico Ezequiel Medrán podrá contar nuevamente con Emmanuel Gigliotti, tras cumplir la fecha de suspensión.

En cuanto a los jugadores lesionados, Nicolás Thaller, Agustín Giménez y Lautaro Gaitán estarían en condiciones de ser tenidos en cuenta para la convocatoria, mientras que Christian Bernardi, afectado por una lesión en uno de sus hombros, seguirá siendo baja y recién podría estar disponible para los últimos dos o tres partidos de la temporada.

Medrán, ¿meterá mano en Colón?

Medrán viene de repetir el equipo que utilizó ante Chacarita para enfrentar a Defensores de Belgrano, pero no se descartan modificaciones tácticas o cambios en el once titular pensando en mejorar el rendimiento y sumar puntos clave en esta recta final del torneo.

LEER MÁS: Cuando a Colón le hacen el primer gol, el partido no tiene más sentido

Colón busca recuperar confianza y encontrar regularidad para mantenerse firme en la lucha por la permanencia, en una fase decisiva donde cada punto será fundamental.

Colón Medrán Estudiantes
Noticias relacionadas
Una sola vez en todo el campeonato Colón logró empatar un partido que arrancó perdiendo.

Cuando a Colón le hacen el primer gol, el partido no tiene más sentido

Bochornoso desempeño del plantel de Colón que lo tiene mirando la tabla para mantener la categoría.

Este plantel de Colón se encarga sistemáticamente de manchar el honor del club

colon y la lucha por no descender: lo que le queda al sabalero y a sus rivales

Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

colon toco fondo... ¿o todavia puede hundirse mas?

Colón tocó fondo... ¿o todavía puede hundirse más?

Lo último

GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Pullaro pidió al Gobierno nacional que aclare las denuncias por corrupción y que no se pongan mordazas a la información

Pullaro pidió al Gobierno nacional que "aclare las denuncias por corrupción" y que no se pongan "mordazas" a la información

Último Momento
GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Pullaro pidió al Gobierno nacional que aclare las denuncias por corrupción y que no se pongan mordazas a la información

Pullaro pidió al Gobierno nacional que "aclare las denuncias por corrupción" y que no se pongan "mordazas" a la información

Ampliación de la planta potabilizadora de agua en Santa Fe: confirman el reinicio de la obra nacional paralizada

Ampliación de la planta potabilizadora de agua en Santa Fe: confirman el reinicio de la obra nacional paralizada

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

Ovación
Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

La Sub 20, con Vargas y Chávez, trabaja en Ezeiza rumbo al Mundial de Chile

La Sub 20, con Vargas y Chávez, trabaja en Ezeiza rumbo al Mundial de Chile

La estadística humillante que lo tiene a Colón en el podio de los peores

La estadística humillante que lo tiene a Colón en el podio de los peores

Chapu Cantero retuvo el título argentino supergallo con un KO en el tercer round

Chapu Cantero retuvo el título argentino supergallo con un KO en el tercer round

Policiales
Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional