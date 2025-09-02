Charlier dejó de ser el entrenador de Aldosivi y ya estaría su reemplazante

Mariano Charlier dejó de ser el DT de Aldosivi luego de una serie de malos resultados que lo dejaron en los últimos puestos de la tabla, con apenas tres puntos

Mariano Charlier dejó de ser el técnico de Aldosivi luego de una serie de malos resultados que lo dejaron en los últimos puestos de la tabla, con apenas tres puntos en siete partidos. La decisión fue tomada por la directiva luego de la caída ante Boca en Mar del Plata.

Charlier asumió en su cargo en marzo de este año, con un triunfo por 2 a 0 ante Argentinos Juniors en el Torneo Apertura. Desde entonces acumuló seis victorias, cuatro empates y siete derrotas en los 17 encuentro jugados en el segundo ciclo al frente del club.

Aldosivi echó al DT y ya tendría al reemplazante

Charlie ya había sido el entrenador del Tiburón en el segundo semestre de 2023, durante el Torneo de la Primera Nacional. En su lugar, el club tendría todo acordado con Guillermo Farré, quien asumiría en las próximas horas como nuevo entrenador del Tiburón. El exDT de Belgrano llega con el objetivo de revertir el presente deportivo y encaminar al equipo en la competencia.

Farré viene de dirigir a Sporting Cristal de Perú, en donde cosechó un saldo de 13 triunfos, cinco empates y ocho derrotas en 26 encuentros disputados con el conjunto limeño.