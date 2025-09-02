Uno Santa Fe | Ovación | Aldosivi

Charlier dejó de ser el entrenador de Aldosivi y ya estaría su reemplazante

Mariano Charlier dejó de ser el DT de Aldosivi luego de una serie de malos resultados que lo dejaron en los últimos puestos de la tabla, con apenas tres puntos

2 de septiembre 2025 · 17:53hs
Charlier dejó de ser el entrenador de Aldosivi y ya estaría su reemplazante

Mariano Charlier dejó de ser el técnico de Aldosivi luego de una serie de malos resultados que lo dejaron en los últimos puestos de la tabla, con apenas tres puntos en siete partidos. La decisión fue tomada por la directiva luego de la caída ante Boca en Mar del Plata.

Charlier asumió en su cargo en marzo de este año, con un triunfo por 2 a 0 ante Argentinos Juniors en el Torneo Apertura. Desde entonces acumuló seis victorias, cuatro empates y siete derrotas en los 17 encuentro jugados en el segundo ciclo al frente del club.

Aldosivi echó al DT y ya tendría al reemplazante

Charlie ya había sido el entrenador del Tiburón en el segundo semestre de 2023, durante el Torneo de la Primera Nacional. En su lugar, el club tendría todo acordado con Guillermo Farré, quien asumiría en las próximas horas como nuevo entrenador del Tiburón. El exDT de Belgrano llega con el objetivo de revertir el presente deportivo y encaminar al equipo en la competencia.

Farré viene de dirigir a Sporting Cristal de Perú, en donde cosechó un saldo de 13 triunfos, cinco empates y ocho derrotas en 26 encuentros disputados con el conjunto limeño.

Aldosivi Mariano Charlier Boca
Noticias relacionadas
battaglia es duda en boca por una molestia de cara al duelo contra aldosivi

Battaglia es duda en Boca por una molestia de cara al duelo contra Aldosivi

Estudiantes venció a Aldosivi y es el único líder en la Zona A.

Estudiantes derrotó a Aldosivi y es el único líder en la Zona A

el jugador de inter miami que habria sido transferido por criticar a mascherano

El jugador de Inter Miami que habría sido transferido por criticar a Mascherano

damonte, que descendio con colon, revelo su sueno de dirigir a boca

Damonte, que descendió con Colón, reveló su sueño de dirigir a Boca

Lo último

Cómo será la intervención del Gobierno en el mercado para evitar que el precio del dólar siga escalando

Cómo será la intervención del Gobierno en el mercado para evitar que el precio del dólar siga escalando

El jugador de Inter Miami que habría sido transferido por criticar a Mascherano

El jugador de Inter Miami que habría sido transferido por criticar a Mascherano

Modo Unión: Leonardo Madelón fue elegido el Mejor DT de la 7ª fecha

Modo Unión: Leonardo Madelón fue elegido el Mejor DT de la 7ª fecha

Último Momento
Cómo será la intervención del Gobierno en el mercado para evitar que el precio del dólar siga escalando

Cómo será la intervención del Gobierno en el mercado para evitar que el precio del dólar siga escalando

El jugador de Inter Miami que habría sido transferido por criticar a Mascherano

El jugador de Inter Miami que habría sido transferido por criticar a Mascherano

Modo Unión: Leonardo Madelón fue elegido el Mejor DT de la 7ª fecha

Modo Unión: Leonardo Madelón fue elegido el Mejor DT de la 7ª fecha

La actividad económica en Santa Fe muestra señales de alerta: acumuló una caída del 2,6% entre marzo y junio

La actividad económica en Santa Fe muestra señales de alerta: acumuló una caída del 2,6% entre marzo y junio

Charlier dejó de ser el entrenador de Aldosivi y ya estaría su reemplazante

Charlier dejó de ser el entrenador de Aldosivi y ya estaría su reemplazante

Ovación
Colón tiene árbitro para el partido límite por la permanencia ante Estudiantes (RC)

Colón tiene árbitro para el partido límite por la permanencia ante Estudiantes (RC)

Unión, entre el alivio del descenso y el sueño de las copas

Unión, entre el alivio del descenso y el sueño de las copas

Cuando a Colón le hacen el primer gol, el partido no tiene más sentido

Cuando a Colón le hacen el primer gol, el partido no tiene más sentido

Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Unión, entre el envión y el descanso: cómo le cae la pausa por Eliminatorias

Unión, entre el envión y el descanso: cómo le cae la pausa por Eliminatorias

Policiales
Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional