Unión, entre el envión y el descanso: cómo le cae la pausa por Eliminatorias

Unión retomó las tareas en medio del parate por Eliminatorias, con un gran momento desde lo deportivo pero con jugadores por recuperar.

Unión atraviesa un presente positivo en el Torneo Clausura y la pausa por la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas lo encuentra con un envión que pocos esperaban semanas atrás.

El Tatengue viene de encadenar dos victorias resonantes como visitante —ante Instituto en Alta Córdoba y frente a Racing en Avellaneda— y de realizar un partido de enorme carácter en Copa Argentina frente a River, donde quedó eliminado en los penales tras igualar 0-0 en el tiempo reglamentario.

El parate, en un buen momento futbolístico

Más allá de que el corte frena la inercia ganadora, en Santa Fe se entiende que el parate llega en buen momento. Unión le sacó ocho puntos de ventaja a Talleres y Aldosivi, los últimos de la tabla anual en la pelea por el descenso, y ahora podrá enfocarse en recuperar a futbolistas que quedaron sentidos después del trajín de partidos.

El caso más complejo es el del uruguayo Maizon Rodríguez, que sufrió un severo esguince de tobillo en el cruce ante River. También preocupa Mauricio Martínez, con una molestia importante en el tendón de Aquiles que lo obligó a salir en Avellaneda. A ellos se suman otros jugadores con sobrecargas y golpes menores, para quienes esta pausa será clave de cara al tramo decisivo del torneo.

El plantel de Unión, otra vez al ruedo

Este martes por la mañana, el plantel retomó los entrenamientos en Casasol. El cuerpo técnico dispuso descanso para el sábado y domingo, mientras que la vuelta plena a la actividad será el lunes 8 de septiembre, con la mente puesta en el choque ante Gimnasia en La Plata, programado para el domingo 14 a las 15, por la octava fecha de la Zona A.

En la tabla, Unión se ubica cuarto con 12 puntos, apenas dos por debajo del líder Barracas Central (14). El desafío del equipo de Leonardo Madelón será sostener la intensidad que lo viene acompañando y ratificar que este envión no fue casualidad, sino el inicio de un camino firme en la competencia.