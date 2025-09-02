Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión, entre el envión y el descanso: cómo le cae la pausa por Eliminatorias

Unión retomó las tareas en medio del parate por Eliminatorias, con un gran momento desde lo deportivo pero con jugadores por recuperar.

Ovación

Por Ovación

2 de septiembre 2025 · 08:48hs
Unión, entre el envión y el descanso: cómo le cae la pausa por Eliminatorias

Prensa Unión

Unión atraviesa un presente positivo en el Torneo Clausura y la pausa por la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas lo encuentra con un envión que pocos esperaban semanas atrás.

LEER MÁS: ¡Implacable! Números que explican por qué Unión le ganó a Racing en Avellaneda

El Tatengue viene de encadenar dos victorias resonantes como visitante —ante Instituto en Alta Córdoba y frente a Racing en Avellaneda— y de realizar un partido de enorme carácter en Copa Argentina frente a River, donde quedó eliminado en los penales tras igualar 0-0 en el tiempo reglamentario.

El parate, en un buen momento futbolístico

Más allá de que el corte frena la inercia ganadora, en Santa Fe se entiende que el parate llega en buen momento. Unión le sacó ocho puntos de ventaja a Talleres y Aldosivi, los últimos de la tabla anual en la pelea por el descenso, y ahora podrá enfocarse en recuperar a futbolistas que quedaron sentidos después del trajín de partidos.

El caso más complejo es el del uruguayo Maizon Rodríguez, que sufrió un severo esguince de tobillo en el cruce ante River. También preocupa Mauricio Martínez, con una molestia importante en el tendón de Aquiles que lo obligó a salir en Avellaneda. A ellos se suman otros jugadores con sobrecargas y golpes menores, para quienes esta pausa será clave de cara al tramo decisivo del torneo.

El plantel de Unión, otra vez al ruedo

Este martes por la mañana, el plantel retomó los entrenamientos en Casasol. El cuerpo técnico dispuso descanso para el sábado y domingo, mientras que la vuelta plena a la actividad será el lunes 8 de septiembre, con la mente puesta en el choque ante Gimnasia en La Plata, programado para el domingo 14 a las 15, por la octava fecha de la Zona A.

LEER MÁS: Marcelo Estigarribia pasó a ser el goleador de Unión en el Clausura

En la tabla, Unión se ubica cuarto con 12 puntos, apenas dos por debajo del líder Barracas Central (14). El desafío del equipo de Leonardo Madelón será sostener la intensidad que lo viene acompañando y ratificar que este envión no fue casualidad, sino el inicio de un camino firme en la competencia.

Unión Eliminatorias Clausura
Noticias relacionadas
llamativos datos: union profundizo la crisis de racing

Llamativos datos: Unión profundizó la crisis de Racing

union haria un nuevo intento para torcer la decision de domina

Unión haría un nuevo intento para torcer la decisión de Dómina

del sel vice de union: scaloni les pidio a los jugodores que arriesguen de visitante

Del Sel vice de Unión: "Scaloni les pidió a los jugodores que arriesguen de visitante"

union aprovechara el parate para recuperar a sus piezas clave

Unión aprovechará el parate para recuperar a sus piezas clave

Lo último

GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Pullaro pidió al Gobierno nacional que aclare las denuncias por corrupción y que no se pongan mordazas a la información

Pullaro pidió al Gobierno nacional que "aclare las denuncias por corrupción" y que no se pongan "mordazas" a la información

Último Momento
GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Pullaro pidió al Gobierno nacional que aclare las denuncias por corrupción y que no se pongan mordazas a la información

Pullaro pidió al Gobierno nacional que "aclare las denuncias por corrupción" y que no se pongan "mordazas" a la información

Ampliación de la planta potabilizadora de agua en Santa Fe: confirman el reinicio de la obra nacional paralizada

Ampliación de la planta potabilizadora de agua en Santa Fe: confirman el reinicio de la obra nacional paralizada

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

Ovación
Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

La Sub 20, con Vargas y Chávez, trabaja en Ezeiza rumbo al Mundial de Chile

La Sub 20, con Vargas y Chávez, trabaja en Ezeiza rumbo al Mundial de Chile

La estadística humillante que lo tiene a Colón en el podio de los peores

La estadística humillante que lo tiene a Colón en el podio de los peores

Chapu Cantero retuvo el título argentino supergallo con un KO en el tercer round

Chapu Cantero retuvo el título argentino supergallo con un KO en el tercer round

Policiales
Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional