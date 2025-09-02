Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón tocó fondo... ¿o todavía puede hundirse más?

Colón sigue sin tocar fondo. Volvió a perder, quedó sin chances matemáticas de jugar el Reducido y solo piensa en sostener la categoría.

Ovación

Por Ovación

2 de septiembre 2025 · 07:55hs
Colón tocó fondo... ¿o todavía puede hundirse más?

Colón sigue sin encontrar el rumbo en la Primera Nacional. Este lunes, en el estadio Juan Pasquale, cayó por 1-0 frente a Defensores de Belgrano por la fecha 29 de la Zona B, y consumó la eliminación matemática de la pelea por ingresar al Reducido.

LEER MÁS: El uno por uno en la derrota de Colón ante Defensores de Belgrano

El golpe fue doble: mientras el Sabalero se hunde con 17 derrotas en la temporada, acumula seis partidos sin victorias (cinco caídas y un empate), y apenas le saca nueve puntos al CADU —el primero en puestos de descenso— cuando restan 15 en disputa.

El panorama es cada vez más oscuro

El equipo de Ezequiel Medrán, cuarto entrenador en el año tras las salidas de Ariel Pereyra, Andrés Yllana y Martín Minella, volvió a mostrar falencias preocupantes: errores defensivos en la marca que permitieron el gol de Gonzalo Gamarra, un mediocampo incapaz de imponerse en los duelos y una delantera sin ingenio ni peso ofensivo para inquietar a Alejandro Medina.

La caída resulta aún más dolorosa porque había existido un atisbo de reacción en el empate ante Chacarita, en el debut de Medrán. Sin embargo, en Núñez se vio a un Colón desorientado y vulnerable, lejos de las expectativas iniciales y de la inversión realizada para pelear arriba.

Los números son lapidarios

El rojinegro ocupa el puesto 15 de 18 con 28 puntos, apenas ocho triunfos y 21 goles convertidos contra 35 recibidos. En los últimos seis encuentros, solo gritó una vez —el tanto de Ignacio Lago frente al Funebrero—, un reflejo de la anemia ofensiva que atraviesa.

LEER MÁS: Pulga, tras otro revés de Colón: "Es un momento lamentable, nos pasa siempre lo mismo"

Ahora, el único objetivo es evitar el descenso. En el cierre del campeonato deberá recibir a Estudiantes de Río Cuarto, visitar a Talleres de Remedios de Escalada, jugar en Santa Fe contra Deportivo Morón, viajar a Buenos Aires para enfrentar a Estudiantes y concluir ante CADU, en lo que podría transformarse en una auténtica final por la permanencia.

Colón no logra tocar fondo. Fecha tras fecha, su realidad se vuelve más preocupante y el margen de error se achica. Lo que a comienzos de temporada se soñaba como un camino de regreso inmediato a Primera, hoy se convirtió en una carrera desesperada por mantener la categoría.

Colón Reducido Defensores de Belgrano
Noticias relacionadas
el uno por uno en la derrota de colon ante defensores de belgrano

El uno por uno en la derrota de Colón ante Defensores de Belgrano

el clasico de semifinales entre colon y union en la copa santa fe sera en el brigadier lopez

El clásico de semifinales entre Colón y Unión en la Copa Santa Fe será en el Brigadier López

colon, con una lista con muchas novedades para el duelo ante defensores de belgrano

Colón, con una lista con muchas novedades para el duelo ante Defensores de Belgrano

cambios en la programacion de colon para los proximos partidos

Cambios en la programación de Colón para los próximos partidos

Lo último

Chapu Cantero retuvo el título argentino supergallo con un KO en el tercer round

Chapu Cantero retuvo el título argentino supergallo con un KO en el tercer round

Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Colón tocó fondo... ¿o todavía puede hundirse más?

Colón tocó fondo... ¿o todavía puede hundirse más?

Último Momento
Chapu Cantero retuvo el título argentino supergallo con un KO en el tercer round

Chapu Cantero retuvo el título argentino supergallo con un KO en el tercer round

Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Colón tocó fondo... ¿o todavía puede hundirse más?

Colón tocó fondo... ¿o todavía puede hundirse más?

Martes gris y húmedo en la ciudad de Santa Fe

Martes gris y húmedo en la ciudad de Santa Fe

Torneo Oficial A2: Colón y República siguen arriba

Torneo Oficial A2: Colón y República siguen arriba

Ovación
Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Chapu Cantero retuvo el título argentino supergallo con un KO en el tercer round

Chapu Cantero retuvo el título argentino supergallo con un KO en el tercer round

Torneo Oficial A2: Colón y República siguen arriba

Torneo Oficial A2: Colón y República siguen arriba

Se dio a conocer la lista de jugadores del Challenger Santander edición Villa María

Se dio a conocer la lista de jugadores del Challenger Santander edición Villa María

Cuándo y quiénes juegan la Supercopa Argentina 2025

Cuándo y quiénes juegan la Supercopa Argentina 2025

Policiales
Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional