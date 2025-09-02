Colón tocó fondo... ¿o todavía puede hundirse más?

Colón sigue sin tocar fondo. Volvió a perder, quedó sin chances matemáticas de jugar el Reducido y solo piensa en sostener la categoría.

Colón sigue sin encontrar el rumbo en la Primera Nacional. Este lunes, en el estadio Juan Pasquale, cayó por 1-0 frente a Defensores de Belgrano por la fecha 29 de la Zona B, y consumó la eliminación matemática de la pelea por ingresar al Reducido.

El golpe fue doble: mientras el Sabalero se hunde con 17 derrotas en la temporada, acumula seis partidos sin victorias (cinco caídas y un empate), y apenas le saca nueve puntos al CADU —el primero en puestos de descenso— cuando restan 15 en disputa.

El panorama es cada vez más oscuro

El equipo de Ezequiel Medrán, cuarto entrenador en el año tras las salidas de Ariel Pereyra, Andrés Yllana y Martín Minella, volvió a mostrar falencias preocupantes: errores defensivos en la marca que permitieron el gol de Gonzalo Gamarra, un mediocampo incapaz de imponerse en los duelos y una delantera sin ingenio ni peso ofensivo para inquietar a Alejandro Medina.

La caída resulta aún más dolorosa porque había existido un atisbo de reacción en el empate ante Chacarita, en el debut de Medrán. Sin embargo, en Núñez se vio a un Colón desorientado y vulnerable, lejos de las expectativas iniciales y de la inversión realizada para pelear arriba.

Los números son lapidarios

El rojinegro ocupa el puesto 15 de 18 con 28 puntos, apenas ocho triunfos y 21 goles convertidos contra 35 recibidos. En los últimos seis encuentros, solo gritó una vez —el tanto de Ignacio Lago frente al Funebrero—, un reflejo de la anemia ofensiva que atraviesa.

Ahora, el único objetivo es evitar el descenso. En el cierre del campeonato deberá recibir a Estudiantes de Río Cuarto, visitar a Talleres de Remedios de Escalada, jugar en Santa Fe contra Deportivo Morón, viajar a Buenos Aires para enfrentar a Estudiantes y concluir ante CADU, en lo que podría transformarse en una auténtica final por la permanencia.

Colón no logra tocar fondo. Fecha tras fecha, su realidad se vuelve más preocupante y el margen de error se achica. Lo que a comienzos de temporada se soñaba como un camino de regreso inmediato a Primera, hoy se convirtió en una carrera desesperada por mantener la categoría.