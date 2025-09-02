Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Colón quedó sin chances de jugar el Reducido, y en las últimas cinco fechas jugará por la permanencia con Almirante Brown, CADU y Talleres (RE).

La recta final de la Primera Nacional pone a Colón frente a una batalla inesperada y angustiante: ya sin chances de Reducido, el único objetivo es sostener la categoría.

Con 28 puntos en la Zona B y ubicado en el puesto 15, el Sabalero tiene por debajo a Almirante Brown (26), CADU (19) y Talleres de Remedios de Escalada (17). Los dos últimos de la tabla perderán la categoría, por lo que las últimas cinco fechas serán decisivas.

El fixture cruza a los equipos entre sí, lo que anticipa choques directos que pueden definir el destino de cada uno.

Lo que le queda a cada uno

Colón (28 puntos)

Estudiantes de Río Cuarto (L)

Talleres de Remedios de Escalada (V)

Deportivo Morón (L)

Estudiantes de Buenos Aires (V)

CADU (L)

El Sabalero tendrá dos duelos clave: frente a Talleres en Remedios de Escalada y en la última fecha ante CADU en Santa Fe, que puede convertirse en una auténtica final por la permanencia.

Almirante Brown (26 puntos)

San Telmo (L)

Chacarita (V)

Defensores de Belgrano (L)

Estudiantes de Río Cuarto (V)

Talleres de Remedios de Escalada (L)

El Mirasol está apenas dos puntos debajo de Colón. Su cierre tiene alta dificultad, con rivales de peso como Chacarita y Estudiantes de Río Cuarto, pero terminará el torneo con un choque directo ante Talleres.

CADU (19 puntos)

Deportivo Morón (L)

Estudiantes de Buenos Aires (V)

Nueva Chicago (L)

Temperley (L)

Colón (V)

El Celeste debe remontar nueve puntos para soñar con la salvación. Su último partido será nada menos que frente a Colón en Santa Fe, donde puede definirse el futuro de ambos.

Talleres de Remedios de Escalada (17 puntos)

Temperley (V)

Colón (L)

Mitre de Santiago del Estero (V)

Chaco For Ever (L)

Almirante Brown (V)

El conjunto de Escalada es hoy el colista de la tabla y tiene por delante un calendario de riesgo máximo, con tres rivales directos: Colón, Chaco For Ever y Almirante Brown.

Una carrera de final abierto

Con 15 puntos todavía en disputa, Colón aventaja en nueve a CADU y en once a Talleres, pero no puede relajarse. Los choques directos entre los equipos involucrados hacen que cada fecha tenga aroma a final anticipada.

El margen de error es mínimo: una victoria puede significar respirar, pero una derrota podría encender todas las alarmas en Santa Fe. El desenlace, con CADU visitando el Brigadier López en la última jornada, promete ser dramático.