Después de tanto esperar, la vuelta del fútbol está cada vez más cerca. Si bien es cierto que aún no hay una fecha, por lo pronto este lunes se dio un importante avance con el regreso a los entrenamientos. En el caso de Colón, todo se desarrolló con absoluta normalidad, bajo un estricto protoloco elevado por AFA. Había mucha expectativa por el retorno al trabajo y el colombiano Wilson Morelo lo tomó con mucho entusiasmo con una frase tradicional, fiel a su estilo.

Siempre hay incertidumbre en torno a su continuidad en el club. Más que nada durante estas semanas producto del brote de coronavirus en Argentina, pese a que la realidad en Santa Fe difiere bastante de lo que pasa en Buenos Aires y Córdoba. A todo extranjero le juega en contra por lo económico y por eso todo el tiempo hay rumores respecto a sondeos de otros países, sin embargo, el delantero siempre mantuvo se perfil bajo y evitó meterse en el tema.

Wilson Morelo.jpg Wilson Morelo usó una motivadora frase para volver al trabajo en Colón

Ahora que fue momento de ponerse a las órdenes del entrenador Eduardo Domínguez y del preparador físico Pablo Santella, Wilson Morelo fue predisposición pura en la vuelta al trabajo. Nunca paró durante la cuarentena, pero claramente no es lo mismo que hacer en el predio Ciudad Fútbol y a la par de sus compañeros.

Todavía es pronto para que haya acciones futbolísticas y de roce, pero es un paso adelante para el fútbol en Argentina. El cafetero, que en todo momento transmite lo creyente que es, utilizó las redes sociales para retratar este lunes regresar a la rutina.

Lo hizo con una frase inglés que no hizo más que otra cosa que enfatizar su devoción y motivación: "Back with the blessing of God" (De vuelta con la bendición de Dios).