La jugada de Tradición Sabalera para que Vignatti sea candidato

Finalmente y luego de las objeciones que se realizaron, la lista Tradición Sabalera decidió realizar una modificación en los cargos para que Vignatti compita

José Vignatti será candidato en la lista Tradición Sabalera, pero en otro cargo.

El viernes en lo que fue el último día para que las listas presenten observaciones e impugnaciones, la lista Dr Ricardo Magdalena propuso impugnar entre otras, la candidatura de José Vignatti.

El lunes 10 cuando se presentaron las cinco listas, el nombre de Vignatti apareció como candidato número 1 al Tribunal de Honor por la lista Tradición Sabalera.

Sin embargo, ese cargo fue objetado, ya que el artículo 95 del estatuto reza entre otras cosas, que para presentarse a ese cargo, la persona en cuestión no puede haber participado desde tres años a la fecha de, su designación en ninguna fracción política del club.

Y claramente Vignatti lo había hecho, dado que dejó de ser presidente de Colón en diciembre del 2023, es decir, hace menos de dos años.

Por ese motivo, la lista Tradición Sabalera decidió hacer un movimiento de piezas y con el objetivo de que Vignatti sea candidato, ahora lo será como miembro titular de la Sindicatura.