Uno Santa Fe | Colón | Tradición Sabalera

La jugada de Tradición Sabalera para que Vignatti sea candidato

Finalmente y luego de las objeciones que se realizaron, la lista Tradición Sabalera decidió realizar una modificación en los cargos para que Vignatti compita

Ovación

Por Ovación

17 de noviembre 2025 · 10:43hs
José Vignatti será candidato en la lista Tradición Sabalera

@okdobleamarilla

José Vignatti será candidato en la lista Tradición Sabalera, pero en otro cargo.

El viernes en lo que fue el último día para que las listas presenten observaciones e impugnaciones, la lista Dr Ricardo Magdalena propuso impugnar entre otras, la candidatura de José Vignatti.

Vignatti será candidato en otro cargo

El lunes 10 cuando se presentaron las cinco listas, el nombre de Vignatti apareció como candidato número 1 al Tribunal de Honor por la lista Tradición Sabalera.

Sin embargo, ese cargo fue objetado, ya que el artículo 95 del estatuto reza entre otras cosas, que para presentarse a ese cargo, la persona en cuestión no puede haber participado desde tres años a la fecha de, su designación en ninguna fracción política del club.

LEER MÁS: Elecciones en Colón: qué piensa cada lista sobre el próximo DT y el director deportivo

Y claramente Vignatti lo había hecho, dado que dejó de ser presidente de Colón en diciembre del 2023, es decir, hace menos de dos años.

Por ese motivo, la lista Tradición Sabalera decidió hacer un movimiento de piezas y con el objetivo de que Vignatti sea candidato, ahora lo será como miembro titular de la Sindicatura.

Tradición Sabalera Vignatti Colón
Noticias relacionadas
yunis, palabra autorizada en colon: la cabeza ya esta liberada

Yunis, palabra autorizada en Colón: "La cabeza ya está liberada"

colon inicio la pretemporada con un grupo reducido en el predio 4 de junio

Colón inició la pretemporada con un grupo reducido en el Predio 4 de Junio

elecciones en colon: que piensa cada lista sobre el proximo dt y el director deportivo

Elecciones en Colón: qué piensa cada lista sobre el próximo DT y el director deportivo

colon entra en una semana clave: gestiones contrarreloj para levantar la inhibicion en fifa

Colón entra en una semana clave: gestiones contrarreloj para levantar la inhibición en FIFA

Lo último

Con Argentina como participante, inicia el Final 8 de la Copa Davis 2025

Con Argentina como participante, inicia el Final 8 de la Copa Davis 2025

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Último Momento
Con Argentina como participante, inicia el Final 8 de la Copa Davis 2025

Con Argentina como participante, inicia el Final 8 de la Copa Davis 2025

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Unión sigue de cerca un duelo decisivo: Barracas Central se la juega ante Huracán

Unión sigue de cerca un duelo decisivo: Barracas Central se la juega ante Huracán

Cómo hacer un árbol de Navidad tecnológico: los elementos que debe tener este 2025

Cómo hacer un árbol de Navidad tecnológico: los elementos que debe tener este 2025

Ovación
Elecciones en Colón: qué piensa cada lista sobre el próximo DT y el director deportivo

Elecciones en Colón: qué piensa cada lista sobre el próximo DT y el director deportivo

Escenarios cruzados: los rivales que podría tener Unión y cuándo sería local o visitante

Escenarios cruzados: los rivales que podría tener Unión y cuándo sería local o visitante

Colón entra en una semana clave: gestiones contrarreloj para levantar la inhibición en FIFA

Colón entra en una semana clave: gestiones contrarreloj para levantar la inhibición en FIFA

Unión analiza el nombre de Sebastián Peratta para director deportivo

Unión analiza el nombre de Sebastián Peratta para director deportivo

Lunes de definiciones: todo lo que se juega en el cierre de la fase regular del Clausura 2025

Lunes de definiciones: todo lo que se juega en el cierre de la fase regular del Clausura 2025

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus