Lunes de definiciones en el Clausura: todo lo que se juega en el cierre de la fase regular

Se viene un lunes clave en la definición del Clausura, en su fase regular, donde Unión será juez y parte ante Belgrano en Córdoba.

17 de noviembre 2025 · 09:23hs
El Torneo Clausura 2025 ingresa este lunes en su capítulo final con una jornada que promete tensión de principio a fin. El cierre de la fase regular llega con múltiples frentes abiertos: equipos obligados a ganar, otros pendientes de resultados ajenos, algunos ya clasificados pero con la localía en disputa y otros que sueñan con alcanzar un lugar en las copas internacionales. Nada está definido y, salvo excepciones, todos arrastran algo en juego. Unión jugará un partido clave ante Belgrano, en el Gigante de Alberdi.

A continuación, un repaso por las necesidades y posibilidades de cada protagonista en esta fecha decisiva.

17:00 – Tres partidos que pueden cambiar todo

Defensa y Justicia

El Halcón juega su última carta: únicamente le sirve el triunfo. Si suma de a tres, necesitará además que Belgrano y Huracán no ganen. De darse ese escenario, la clasificación se definirá por diferencia de gol. La ecuación es simple, pero difícil.

Independiente Rivadavia

Con su lugar en la Copa Libertadores 2026 garantizado gracias al título en la Copa Argentina, la Lepra mendocina llega sin presiones. Aun así, no tiene chance matemática de acceder a los octavos del Clausura, por lo que será juez, pero no parte.

Barracas Central

El Guapo afronta un panorama alentador: un empate lo deposita en octavos. Si gana, además podría asegurar su pase a la Sudamericana 2026, sin quedar atado a reubicaciones por cupos. Tiene todo por ganar.

Huracán

Las cuentas del Globo son idénticas a las de Defensa: necesita un triunfo y que Belgrano y Defensa y Justicia no lo hagan. Si se dan esas condiciones, el pase se resolverá por diferencia de gol. Por Tabla Anual, un triunfo por cinco goles lo mete directamente en Sudamericana; si gana por menos, deberá esperar un corrimiento favorable.

Belgrano

El Pirata se juega la vida. La obligación es ganar sí o sí y después esperar a que Defensa y Justicia y Huracán no triunfen. Luego, la diferencia de gol dirá si entra o no en los puestos de clasificación. No hay margen para especular.

Unión

El Tatengue ya tiene asegurado su lugar en los octavos, pero aún pelea por no perder la localía. Con un empate en Córdoba garantiza que el 15 de Abril reciba el partido de ida. Una derrota, en cambio, puede arrastrarlo a posiciones en las que otros rivales —Central Córdoba, Argentinos o Barracas— lo obliguen a comenzar la fase final fuera de casa.

19:30 – Dos equipos, dos realidades muy distintas

Platense

El Calamar cerrará el torneo sin urgencias: como campeón del Apertura, ya tiene asegurado su cupo en la Libertadores 2026. No puede ingresar a los octavos del Clausura, por lo que este partido únicamente representa la despedida de la fase regular.

Gimnasia

El Lobo llega a la última fecha con un panorama mucho más alentador que hace una semana. Los resultados ajenos lo empujaron hacia la puerta de entrada: si vence a Platense, se clasificará séptimo. Ese resultado además reacomodaría la grilla: Talleres pasaría a ser octavo —definiendo con Boca— y Sarmiento quedaría eliminado.

Una fecha para no pestañear

El cierre del Clausura 2025 ofrece una de las definiciones más atrapantes de los últimos años. Varios equipos llegan con obligaciones, otros con ilusiones y algunos con la presión de no quedar afuera en el último suspiro. Entre cálculos, diferencias de gol y partidos en simultáneo, este lunes promete un nivel de dramatismo que puede modificar por completo el mapa del torneo.

Fuente: Con datos de El Gráfico

