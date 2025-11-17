Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón inició la pretemporada con un grupo reducido en el Predio 4 de Junio

El plantel de Colón, repleto de jugadores del club y juveniles, arrancó la pretemporada bajo las órdenes de Ezequiel Medrán en el Predio 4 de Junio.

Ovación

Por Ovación

17 de noviembre 2025 · 11:31hs
Colón inició la pretemporada con un grupo reducido en el Predio 4 de Junio

Prensa Colón

Colón inició este lunes la pretemporada 2026 en el Predio 4 de Junio, en un arranque particular marcado por la ausencia del plantel profesional y por la fuerte presencia de las divisiones inferiores. Bajo la conducción de Ezequiel Medrán, un nutrido grupo de juveniles fue el encargado de comenzar los trabajos mientras el club transita semanas cargadas de definiciones deportivas, contractuales e institucionales.

Un inicio atípico: los pibes al frente

Con los futbolistas de Primera aún licenciados hasta el 24 de noviembre, el cuerpo técnico decidió poner en marcha la pretemporada con una base juvenil para no perder tiempo y comenzar a delinear la estructura del año próximo.

LEER MÁS: Colón entra en una semana clave: gestiones contrarreloj para levantar la inhibición en FIFA

Medrán, respaldado por casi todas las listas que competirán en las elecciones del 30 de noviembre, trabaja como si su continuidad estuviera asegurada. Aunque la decisión final quedará en manos de la futura dirigencia, el DT ya afina ideas, analiza perfiles y evalúa qué jóvenes pueden sumarse al plantel principal.

La depuración del plantel, en plena marcha

La apertura de la pretemporada también expone el momento de transición que vive Colón. Varios profesionales no regresarán: José Barreto, Joel Soñora y Cristian García, ya rescindieron, mientras que el club continúa gestionando salidas con jugadores cuyo contrato vence el 31 de diciembre. La intención es clara: ordenar lo económico y reducir el plantel para que la nueva dirigencia encuentre un escenario más estable.

Quiénes son los juveniles que arrancaron

La lista que citó Medrán para el primer entrenamiento incluyó a futbolistas de diferentes categorías y proyecciones. Ellos son: Tomás Paredes, Lucas Cuffia, Nazareno Luque, Zahir Ibarra, Gastón Galván, Lucas Picech, Jonas Ravano, Enzo Gallizi (cat. 2007; viene de romperse los ligamentos), Junior Flores, Ramiro Soperez, Conrado Ibarra, Zahir Yunis, Lautaro Gaitán, Bautista Mailler, Abel Galbán, Agustín Giménez, Máximo Johnston, Mateo Lizondo, Kevin Colli, Iván Barbona, Facundo Contreras, Tomás Gallay, Lorenzo Orzán, Matías Córdoba e Iván Ojeda.

El objetivo de esta primera etapa es evaluar a cada jugador, ajustar cargas físicas y detectar posibles alternativas para reforzar el plantel profesional.

Medrán, entre el trabajo diario y la incertidumbre política

El entrenador transita estos días con profesionalismo y prudencia. Salvo Unidad Calonista, el resto de las agrupaciones expresó su intención de sostenerlo en el cargo si resultan electas. Incluso los rumores que lo vinculaban al Delfín de Ecuador quedaron descartados: Medrán quiere continuar en Colón y así se lo hizo saber a su entorno y a los dirigentes actuales.

La indefinición institucional no frena el trabajo: el DT ordenó la planificación completa de la pretemporada y sigue de cerca las situaciones contractuales y de mercado.

Un club en transición, pero en movimiento

El inicio de la pretemporada refleja el escenario particular de Colón: un plantel profesional en revisión, juveniles abriendo la preparación, una elección clave a la vuelta de la esquina, y un DT que trabaja en medio de la incertidumbre, pero con convencimiento.

LEER MÁS: La jugada de Tradición Sabalera para que Vignatti sea candidato

El primer día ya quedó atrás. En el 4 de Junio, los pibes arrancaron el camino hacia una temporada que, para Colón, puede marcar un cambio de rumbo.

Colón Ezequiel Medrán predio
Noticias relacionadas
elecciones en colon: que piensa cada lista sobre el proximo dt y el director deportivo

Elecciones en Colón: qué piensa cada lista sobre el próximo DT y el director deportivo

colon entra en una semana clave: gestiones contrarreloj para levantar la inhibicion en fifa

Colón entra en una semana clave: gestiones contrarreloj para levantar la inhibición en FIFA

cruce caliente en colon: german lerche cargo con todo contra jose alonso

Cruce caliente en Colón: Germán Lerche cargó con todo contra José Alonso

elecciones en colon: este lunes se define la etapa clave tras las impugnaciones

Elecciones en Colón: este lunes se define la etapa clave tras las impugnaciones

Lo último

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Unión sigue de cerca un duelo decisivo: Barracas Central se la juega ante Huracán

Unión sigue de cerca un duelo decisivo: Barracas Central se la juega ante Huracán

Último Momento
Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Unión sigue de cerca un duelo decisivo: Barracas Central se la juega ante Huracán

Unión sigue de cerca un duelo decisivo: Barracas Central se la juega ante Huracán

Cómo hacer un árbol de Navidad tecnológico: los elementos que debe tener este 2025

Cómo hacer un árbol de Navidad tecnológico: los elementos que debe tener este 2025

Yunis, palabra autorizada en Colón: La cabeza ya está liberada

Yunis, palabra autorizada en Colón: "La cabeza ya está liberada"

Ovación
Elecciones en Colón: qué piensa cada lista sobre el próximo DT y el director deportivo

Elecciones en Colón: qué piensa cada lista sobre el próximo DT y el director deportivo

Escenarios cruzados: los rivales que podría tener Unión y cuándo sería local o visitante

Escenarios cruzados: los rivales que podría tener Unión y cuándo sería local o visitante

Colón entra en una semana clave: gestiones contrarreloj para levantar la inhibición en FIFA

Colón entra en una semana clave: gestiones contrarreloj para levantar la inhibición en FIFA

Unión analiza el nombre de Sebastián Peratta para director deportivo

Unión analiza el nombre de Sebastián Peratta para director deportivo

Lunes de definiciones: todo lo que se juega en el cierre de la fase regular del Clausura 2025

Lunes de definiciones: todo lo que se juega en el cierre de la fase regular del Clausura 2025

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus