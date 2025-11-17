Colón inició la pretemporada con un grupo reducido en el Predio 4 de Junio

El plantel de Colón, repleto de jugadores del club y juveniles, arrancó la pretemporada bajo las órdenes de Ezequiel Medrán en el Predio 4 de Junio.

Colón inició este lunes la pretemporada 2026 en el Predio 4 de Junio, en un arranque particular marcado por la ausencia del plantel profesional y por la fuerte presencia de las divisiones inferiores. Bajo la conducción de Ezequiel Medrán, un nutrido grupo de juveniles fue el encargado de comenzar los trabajos mientras el club transita semanas cargadas de definiciones deportivas, contractuales e institucionales.

Con los futbolistas de Primera aún licenciados hasta el 24 de noviembre, el cuerpo técnico decidió poner en marcha la pretemporada con una base juvenil para no perder tiempo y comenzar a delinear la estructura del año próximo.

Medrán, respaldado por casi todas las listas que competirán en las elecciones del 30 de noviembre, trabaja como si su continuidad estuviera asegurada. Aunque la decisión final quedará en manos de la futura dirigencia, el DT ya afina ideas, analiza perfiles y evalúa qué jóvenes pueden sumarse al plantel principal.

La depuración del plantel, en plena marcha

La apertura de la pretemporada también expone el momento de transición que vive Colón. Varios profesionales no regresarán: José Barreto, Joel Soñora y Cristian García, ya rescindieron, mientras que el club continúa gestionando salidas con jugadores cuyo contrato vence el 31 de diciembre. La intención es clara: ordenar lo económico y reducir el plantel para que la nueva dirigencia encuentre un escenario más estable.

Quiénes son los juveniles que arrancaron

La lista que citó Medrán para el primer entrenamiento incluyó a futbolistas de diferentes categorías y proyecciones. Ellos son: Tomás Paredes, Lucas Cuffia, Nazareno Luque, Zahir Ibarra, Gastón Galván, Lucas Picech, Jonas Ravano, Enzo Gallizi (cat. 2007; viene de romperse los ligamentos), Junior Flores, Ramiro Soperez, Conrado Ibarra, Zahir Yunis, Lautaro Gaitán, Bautista Mailler, Abel Galbán, Agustín Giménez, Máximo Johnston, Mateo Lizondo, Kevin Colli, Iván Barbona, Facundo Contreras, Tomás Gallay, Lorenzo Orzán, Matías Córdoba e Iván Ojeda.

El objetivo de esta primera etapa es evaluar a cada jugador, ajustar cargas físicas y detectar posibles alternativas para reforzar el plantel profesional.

Medrán, entre el trabajo diario y la incertidumbre política

El entrenador transita estos días con profesionalismo y prudencia. Salvo Unidad Calonista, el resto de las agrupaciones expresó su intención de sostenerlo en el cargo si resultan electas. Incluso los rumores que lo vinculaban al Delfín de Ecuador quedaron descartados: Medrán quiere continuar en Colón y así se lo hizo saber a su entorno y a los dirigentes actuales.

La indefinición institucional no frena el trabajo: el DT ordenó la planificación completa de la pretemporada y sigue de cerca las situaciones contractuales y de mercado.

Un club en transición, pero en movimiento

El inicio de la pretemporada refleja el escenario particular de Colón: un plantel profesional en revisión, juveniles abriendo la preparación, una elección clave a la vuelta de la esquina, y un DT que trabaja en medio de la incertidumbre, pero con convencimiento.

El primer día ya quedó atrás. En el 4 de Junio, los pibes arrancaron el camino hacia una temporada que, para Colón, puede marcar un cambio de rumbo.