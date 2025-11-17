Uno Santa Fe | Colón | Colón

Yunis, palabra autorizada en Colón: "La cabeza ya está liberada"

Zahir Yunis, uno de los grandes protagonistas del regreso de Colón a los entrenamientos, destacó el cambio de mentalidad del plantel para el 2026.

Ovación

Por Ovación

17 de noviembre 2025 · 12:18hs
El regreso a la actividad en Colón tuvo este lunes un protagonista colectivo: la cantera. En el Predio 4 de Junio comenzó la pretemporada con un plantel integrado mayoritariamente por juveniles, y entre ellos sobresalió Zahir Yunis, mediocampista que en la última Primera Nacional dejó de ser promesa para convertirse en realidad. Tras la primera práctica, el volante analizó el inicio del ciclo y las expectativas para un año que asoma como decisivo.

Volvimos a entrenar con un grupo chico, pero muy competitivo. Hay muchos pibes con ganas, con predisposición. Se nota que todos quieren crecer”, sostuvo Yunis al terminar la jornada, en diálogo con LT10 (AM 1020). El volante, que ya cuenta con una temporada de rodaje en Primera, se perfila como guía natural del grupo que se adelantó al regreso de los profesionales.

En lo personal, aseguró que llega renovado: “Estoy muy bien, con ganas de empezar un año diferente, de que las cosas salgan mejor que en el torneo que pasó”. El descanso fue clave, reconoce: “Mentalmente fue un año pesado, duro. Cuando terminó costó asimilarlo, pero hoy la cabeza está liberada”.

La marca de Medrán: intensidad y exigencia desde el día uno

Yunis destacó que Ezequiel Medrán, presente en el predio desde el arranque, ya dejó en claro cuál será el camino a seguir: “Él quiere un equipo dinámico, intenso, que no afloje nunca. Por eso trabajamos fuerte en lo físico desde el primer día”. Para el cuerpo técnico, este anticipo con juveniles es estratégico: busca acelerar su adaptación para que lleguen en plenitud cuando se sumen los jugadores del plantel superior.

El volante también valoró el mensaje directo del DT: “Desde que llegó, Medrán nos explicó lo que pretendía. Nosotros estamos alineados a eso. Se entrena fuerte y se entrena para competir”.

Una camada que empuja y un referente que emerge

En la práctica de apertura, varios jóvenes tuvieron su primera experiencia bajo el mando directo del entrenador de Primera. Según Yunis, el balance fue positivo: “Los vi muy bien. Hay chicos con grandes condiciones, no están acá por casualidad”. También subrayó que quienes ya sumaron minutos en el torneo pasado tienen un rol que va más allá de lo futbolístico: “Nosotros tenemos que acompañarlos, ayudarlos, hacerles más liviano el primer paso”.

Un año que marcó un antes y un después

Para Yunis, la temporada pasada quedó grabada como el año del salto: “Va a quedar en el recuerdo porque fue cuando pude debutar en Primera y sumar continuidad”. Aunque admite que los resultados colectivos no acompañaron, asegura que eso también lo empuja: “Quiero seguir creciendo, seguir ganándome un lugar”.

En un inicio de pretemporada particular —sin la base de profesionales, con un club atravesado por elecciones y con un plantel en plena reestructuración—, la imagen que dejó el primer día fue clara: los juveniles no llegaron para cumplir.

Llegaron para competir. Y en esa línea, Yunis dejó una frase que resume el espíritu del grupo: “Queremos demostrar que estamos listos para lo que viene”.

Yunis, palabra autorizada en Colón: "La cabeza ya está liberada"

