Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Defensa y Justicia buscará un triunfo ante Independiente Rivadavia, desde las 17, en Florencio Varela, con el objetivo de meterse en playoffs.

En Florencio Varela se jugará uno de los partidos más tensos de la jornada final del Torneo Clausura. Desde las 17, en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, Defensa y Justicia recibirá a Independiente Rivadavia con la obligación de ganar y aferrarse a una mínima esperanza de clasificación. El encuentro será dirigido por Bruno Amiconi y contará con televisación de ESPN 2.

El Halcón llega golpeado, con tres derrotas consecutivas que lo dejaron al borde del abismo. Las caídas frente a Unión (0-3), Huracán (1-3) y Racing (0-1) le quitaron margen de error y lo obligan a un cierre perfecto para no bajarse antes de tiempo de la carrera hacia los playoffs.

Actualmente suma 19 puntos y ocupa el 11º lugar de la Zona A. Para avanzar, no solo necesita ganar: también debe esperar que Banfield y Belgrano no sumen de a tres, y que el duelo entre Estudiantes y Argentinos Juniors no termine en empate. Un escenario complejo, pero todavía posible.

Independiente Rivadavia, sin presión pero con la frente en alto

La Lepra mendocina llega con una realidad muy diferente. Sin chances de aspirar a los octavos, el equipo de Alfredo Berti afronta la última fecha sin urgencias, enfocado simplemente en cumplir con el calendario y cerrar su participación en la máxima categoría.

Sin embargo, lo hecho por el equipo en este 2025 ya está grabado en la historia del club: ganó la Copa Argentina por primera vez y consiguió su boleto a la Copa Libertadores 2026, el logro más grande desde su fundación. La falta de objetivos inmediatos no le quita mérito a una temporada que quedará como un hito para la institución.

Un duelo con impacto en toda la Zona A

Mientras Defensa pelea por su supervivencia y los mendocinos transitan su último compromiso del Clausura, varios equipos estarán pendientes de lo que ocurra en Varela. La definición de los últimos lugares de playoffs tiene múltiples combinaciones y este partido es una pieza más del rompecabezas.

Para el Halcón no hay mañana: o gana y espera, o se despide. Para la Lepra, una oportunidad de cerrar el año con dignidad y competir sin presiones. Y para el torneo, otro capítulo cargado de tensión en una última fecha que no dejará respiro.

- Probables formaciones -

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado; Ezequiel Cannavo, Kevin Gutiérrez, Aaron Molinas, Matías Miranda, Lenny Lobato, Juan Gutiérrez; Abiel Osorio. DT: Mariano Soso.

Independiente Rivadavia:Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Luciano Gómez, Matías Fernández; Sebastián Villa, Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Hora: 17:00.

Árbitro: Bruno Amiconi.

VAR: Sebastián Habib.

Estadio: Norberto Tito Tomaghello.

TV: ESPN 2.