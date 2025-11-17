Uno Santa Fe | Ovación | Defensa y Justicia

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Defensa y Justicia buscará un triunfo ante Independiente Rivadavia, desde las 17, en Florencio Varela, con el objetivo de meterse en playoffs.

Ovación

Por Ovación

17 de noviembre 2025 · 12:40hs
Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

En Florencio Varela se jugará uno de los partidos más tensos de la jornada final del Torneo Clausura. Desde las 17, en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, Defensa y Justicia recibirá a Independiente Rivadavia con la obligación de ganar y aferrarse a una mínima esperanza de clasificación. El encuentro será dirigido por Bruno Amiconi y contará con televisación de ESPN 2.

Defensa, entre la necesidad y la aritmética

El Halcón llega golpeado, con tres derrotas consecutivas que lo dejaron al borde del abismo. Las caídas frente a Unión (0-3), Huracán (1-3) y Racing (0-1) le quitaron margen de error y lo obligan a un cierre perfecto para no bajarse antes de tiempo de la carrera hacia los playoffs.

Actualmente suma 19 puntos y ocupa el 11º lugar de la Zona A. Para avanzar, no solo necesita ganar: también debe esperar que Banfield y Belgrano no sumen de a tres, y que el duelo entre Estudiantes y Argentinos Juniors no termine en empate. Un escenario complejo, pero todavía posible.

Independiente Rivadavia, sin presión pero con la frente en alto

La Lepra mendocina llega con una realidad muy diferente. Sin chances de aspirar a los octavos, el equipo de Alfredo Berti afronta la última fecha sin urgencias, enfocado simplemente en cumplir con el calendario y cerrar su participación en la máxima categoría.

Sin embargo, lo hecho por el equipo en este 2025 ya está grabado en la historia del club: ganó la Copa Argentina por primera vez y consiguió su boleto a la Copa Libertadores 2026, el logro más grande desde su fundación. La falta de objetivos inmediatos no le quita mérito a una temporada que quedará como un hito para la institución.

Un duelo con impacto en toda la Zona A

Mientras Defensa pelea por su supervivencia y los mendocinos transitan su último compromiso del Clausura, varios equipos estarán pendientes de lo que ocurra en Varela. La definición de los últimos lugares de playoffs tiene múltiples combinaciones y este partido es una pieza más del rompecabezas.

Para el Halcón no hay mañana: o gana y espera, o se despide. Para la Lepra, una oportunidad de cerrar el año con dignidad y competir sin presiones. Y para el torneo, otro capítulo cargado de tensión en una última fecha que no dejará respiro.

- Probables formaciones -

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado; Ezequiel Cannavo, Kevin Gutiérrez, Aaron Molinas, Matías Miranda, Lenny Lobato, Juan Gutiérrez; Abiel Osorio. DT: Mariano Soso.

Independiente Rivadavia:Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Luciano Gómez, Matías Fernández; Sebastián Villa, Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Hora: 17:00.

Árbitro: Bruno Amiconi.

VAR: Sebastián Habib.

Estadio: Norberto Tito Tomaghello.

TV: ESPN 2.

Defensa y Justicia Independiente Rivadavia Florencio Varela
Noticias relacionadas
gimnasia, por la victoria ante platense para avanzar a octavos de final

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

union sigue de cerca un duelo decisivo: barracas central se la juega ante huracan

Unión sigue de cerca un duelo decisivo: Barracas Central se la juega ante Huracán

Donald Trump y Javier Milei

Milei y Trump compartirán el palco en el sorteo del Mundial 2026

Pep Guardiola descartó volver a Barcelona, ya sea como DT o como presidente.

Guardiola descartó volver a Barcelona y negó la posibilidad de ser su presidente

Lo último

Con Argentina como participante, inicia el Final 8 de la Copa Davis 2025

Con Argentina como participante, inicia el Final 8 de la Copa Davis 2025

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Último Momento
Con Argentina como participante, inicia el Final 8 de la Copa Davis 2025

Con Argentina como participante, inicia el Final 8 de la Copa Davis 2025

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Gimnasia, por la victoria ante Platense para avanzar a octavos de final

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Defensa y Justicia se jugará su clasificación ante Independiente Rivadavia

Unión sigue de cerca un duelo decisivo: Barracas Central se la juega ante Huracán

Unión sigue de cerca un duelo decisivo: Barracas Central se la juega ante Huracán

Cómo hacer un árbol de Navidad tecnológico: los elementos que debe tener este 2025

Cómo hacer un árbol de Navidad tecnológico: los elementos que debe tener este 2025

Ovación
Elecciones en Colón: qué piensa cada lista sobre el próximo DT y el director deportivo

Elecciones en Colón: qué piensa cada lista sobre el próximo DT y el director deportivo

Escenarios cruzados: los rivales que podría tener Unión y cuándo sería local o visitante

Escenarios cruzados: los rivales que podría tener Unión y cuándo sería local o visitante

Colón entra en una semana clave: gestiones contrarreloj para levantar la inhibición en FIFA

Colón entra en una semana clave: gestiones contrarreloj para levantar la inhibición en FIFA

Unión analiza el nombre de Sebastián Peratta para director deportivo

Unión analiza el nombre de Sebastián Peratta para director deportivo

Lunes de definiciones: todo lo que se juega en el cierre de la fase regular del Clausura 2025

Lunes de definiciones: todo lo que se juega en el cierre de la fase regular del Clausura 2025

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus