Escenarios cruzados: los rivales que podría tener Unión y cuándo sería local o visitante

Unión se jugará su localía en playoffs este lunes ante Belgrano. Todos los escenarios posibles en octavos, como local o visitante, posibles rivales.

17 de noviembre 2025 · 07:24hs
Escenarios cruzados: los rivales que podría tener Unión y cuándo sería local o visitante

Unión llega a la última jornada del Torneo Clausura con una misión concreta: tratar de asegurar que el 15 de Abril vuelva a ser escenario de una instancia decisiva. El triunfo de Racing sobre Newell’s en el Coloso liberó el camino y dejó al Tatengue tercero en la Zona A con 24 puntos y una diferencia de gol de +7. Pero el margen que tiene hoy no significa tranquilidad: su posición final podría oscilar entre el 2° y el 6° lugar, y con eso también cambiaría el rival que enfrentará en los octavos de final… y la localía.

LEER MÁS: Unión confirmó los concentrados para visitar a Belgrano con varias novedades

Mientras en Santa Fe se mira cada detalle, el equipo de Leonardo Madelón sabe que gran parte del destino sigue estando en sus manos. Para mantener el privilegio de arrancar la fase eliminatoria en casa, el escenario es claro: ganar, empatar o incluso perder por un gol en Córdoba lo mantendrá como local. Pero si el golpe es mayor, la historia cambia.

Local o visitante: todas las variantes

Unión será local si:

  • Gana.

  • Empata.

  • Pierde por un gol.

  • Pierde por dos y Barracas no gana.

Unión será visitante si:

  • Pierde por dos y gana Barracas.

  • Pierde por tres, sin importar lo que ocurra en la cancha del Guapo.

Posibles rivales según cada escenario

Si Unión gana en Córdoba

  • Quedará segundo.

  • Rival: Talleres, también en Santa Fe.

  • Si además Gimnasia LP gana, el cruce cambia y el rival sería el Lobo, igualmente en el 15 de Abril.

Si Unión empata

  • Mantendrá el 2° lugar.

    • Rival: Talleres, de local.

    • Si GELP gana, el rival pasa a ser Gimnasia, también de local.

  • Solo en un caso extremo podría caer al 3° puesto: si Barracas gana por cinco o más goles.

    • Si eso ocurre, el Tatengue sería tercero y su rival sería River, en Santa Fe.

Si Unión pierde por un gol

  • Si Barracas empata o pierde, Unión terminará y enfrentará a River, de local.

  • Si Barracas gana, el Tatengue será y recibirá a San Lorenzo.

Si Unión pierde por dos goles

  • Si Barracas no gana, Unión será y jugará ante San Lorenzo, de local.

  • Si el Guapo gana, caerá al 5° puesto y deberá visitar a Vélez en Liniers.

Si Unión pierde por tres goles

  • Si Barracas empata o pierde, será y visitará a Vélez.

  • Si Barracas gana, caerá al 6° lugar y su rival será Riestra, también fuera de casa.

Lo que se juega este lunes

A las 17, los partidos claves de la Zona A se jugarán en simultáneo:

  • Belgrano vs Unión

  • Barracas Central vs Huracán

  • Defensa y Justicia vs Independiente Rivadavia

Un dato que no pasa desapercibido: Belgrano solo clasifica si gana, por lo que el rival de turno llega con todo para arriesgar.

Así serían los cruces de octavos si la tabla no se moviera

  • 1A vs 8B: Boca – Sarmiento

  • 4B vs 5A: Vélez – Argentinos

  • 2B vs 7A: Lanús – Tigre

  • 3A vs 6B: Unión – River

  • 1B vs 8A: Rosario Central – Estudiantes

  • 4A vs 5B: Central Córdoba – San Lorenzo

  • 2A vs 7B: Racing – Talleres

  • 3B vs 6A: Riestra – Barracas Central

LEER MÁS: Qué necesita Unión para asegurarse ser local en el 15 de Abril en el inicio de los playoffs

La tabla actual de la Zona A

(Puntos y diferencia de gol)

  • Boca – 29 pts – +16

  • Racing – 25 pts – +3

  • Unión – 24 pts – +7

  • Central Córdoba – 24 pts – +6

  • Argentinos – 24 pts – +5

  • Barracas – 22 pts – +2 (1 partido pendiente)

  • Tigre – 22 pts – +1

  • Estudiantes – 21 pts – -1

  • Banfield – 21 pts – -6

  • Belgrano – 19 pts – +2 (1 partido pendiente)

  • Defensa – 19 pts – -3 (1 partido pendiente)

  • Huracán – 19 pts – -5 (1 partido pendiente)

  • Aldosivi – 18 pts – -5

  • Newell’s – 14 pts – -10

  • Independiente Rivadavia – 13 pts – -5

Con un abanico de posibilidades tan amplio, el Tatengue afrontará en Córdoba una tarde que puede definir no solo su ubicación final, sino el carácter de su apertura en los playoffs. Entre la ilusión de jugar en casa y el riesgo de salir de Santa Fe, Unión se juega mucho más que tres puntos.

Unión Belgrano playoffs
