Unión sigue de cerca un duelo decisivo: Barracas Central se la juega ante Huracán

Barracas Central será local de Huracán, desde las 17, en el Claudio Chiqui Tapia, en un duelo que acapara la atención de Unión.

Ovación

Por Ovación

17 de noviembre 2025 · 12:35hs
Mientras Unión ultima detalles para su visita a Belgrano, el Tatengue también tendrá un ojo puesto en lo que ocurra este lunes en el Estadio Claudio “Chiqui” Tapia. Allí, Barracas Central y Huracán cerrarán su participación en la fase regular del Torneo Clausura en un partido que puede modificar el mapa de la Zona A y la pelea por los lugares de clasificación.

El encuentro comenzará a las 17, con Andrés Gariano como árbitro y televisación de ESPN Premium. Para Unión, que ya aseguró su presencia en los playoffs, el resultado no es indiferente: el choque entre el Guapo y el Globo puede redefinir posiciones, posibles cruces y también el reparto de cupos internacionales en la tabla anual.

Barracas, entre la necesidad y la presión

El equipo de Rubén Darío Insúa llega sexto en la Zona A con 22 puntos. Aunque atraviesa un sprint final irregular —apenas un triunfo en los últimos ocho partidos—, su buena producción en la primera mitad del certamen lo mantiene dentro de los puestos de clasificación.

Además, Barracas ocupa el noveno lugar en la tabla anual, por ahora adentro de la Copa Sudamericana con 48 unidades. Un triunfo este lunes no solo lo asegura en los octavos de final, sino que también lo deja con pie firme en la carrera internacional. Unión sigue este frente de cerca, ya que el Guapo es uno de los equipos que pelea en el mismo lote de la tabla acumulada.

Huracán, urgido de puntos y resultados ajenos

Enfrente estará Huracán, que llega golpeado tras la caída frente a Newell’s en el Tomás Adolfo Ducó y complicó seriamente sus aspiraciones de meterse entre los ocho mejores.

Con 19 puntos y ubicado 12º en la Zona A, el Globo necesita una combinación casi perfecta: ganar en el “Chiqui” Tapia y esperar que no haya empate entre Estudiantes y Argentinos, además de que no triunfen Banfield, Belgrano ni Defensa y Justicia. Un panorama complejo, pero no imposible, que mantiene en suspenso el cierre de la fecha.

En la tabla anual tampoco tiene margen: suma 46 puntos y solo un triunfo lo podría acercar a zona de Sudamericana, siempre condicionado a que se libere algún cupo.

Por qué mira este partido Unión

Unión ya se aseguró su lugar en los playoffs, pero aún debe definir si arrancará como local y qué rival enfrentará en octavos de final. Los movimientos entre Barracas, Huracán y el resto de los equipos de la Zona A pueden alterar ese tablero.

Además, la tabla anual —clave para aspirar a un posible cupo internacional hacia 2026— también puede verse modificada por este cruce.

El Tatengue sabe que la última fecha no solo se juega en Córdoba: también se juega en Buenos Aires, donde Barracas y Huracán disputarán un partido cargado de consecuencias para todos los que todavía buscan un lugar destacado en un cierre apretado y de alto voltaje competitivo.

- Probables formaciones -

Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Yonatthan Rak; Rafael Barrios, Siro Rosané, Dardo Miloc, Rodrigo Insúa, Javier Ruiz, Iván Tapia; Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.

Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Mario Paz, Leandro Lescano; Emmanuel Ojeda, Leonel Pérez, Facundo Waller; Matko Miljevic, Luciano Giménez, Leonardo Sequeira. DT: Frank Darío Kudelka.

Hora: 17:00.

Árbitro: Andrés Gariano.

VAR: José Carreras.

Estadio: Claudio Tapia.

TV: ESPN Premium.

