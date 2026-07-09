El eco patriótico eterno de Tucumán: la libertad como camino

A 210 años de la declaración en Tucumán, el 9 de julio nos convoca a renovar el compromiso con la soberanía y la identidad nacional.

Cada 9 de julio, la memoria colectiva argentina regresa a la histórica casa de Tucumán , donde se selló el destino de una nación libre . Hoy, el festejo une el respeto por la historia argentina con la calidez del encuentro , recordándonos que la independencia es un legado vivo que se construye y defiende todos los días .

El 9 de Julio se celebra el Día de la Independencia de la República Argentina . En esta fecha patria, que marca el 210.º aniversario del 9 de julio de 1816 , el Congreso de Tucumán proclamó la emancipación de las Provincias Unidas del Río de la Plata respecto de la corona española .

En conmemoración de este hito histórico, se llevan a cabo actos oficiales y celebraciones en todo el país, destacándose las ceremonias principales y la agenda gubernamental. Por motivo del feriado nacional, los servicios públicos y el transporte suelen adaptar sus frecuencias y cronogramas.

El sabor del encuentro patriótico

La celebración se complementa de forma indispensable con la gastronomía tradicional, que une al país a través del paladar. En las mesas actuales se destacan el locro, las empanadas criollas jugosas y los pastelitos fritos de dulce de membrillo o batata, platos que no solo combaten el frío de julio, sino que también rescatan los sabores autóctonos de nuestra identidad.