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El eco patriótico eterno de Tucumán: la libertad como camino

A 210 años de la declaración en Tucumán, el 9 de julio nos convoca a renovar el compromiso con la soberanía y la identidad nacional.

9 de julio 2026 · 13:18hs
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El eco patriótico eterno de Tucumán: la libertad como camino

El eco patriótico eterno de Tucumán: la libertad como camino

Cada 9 de julio, la memoria colectiva argentina regresa a la histórica casa de Tucumán, donde se selló el destino de una nación libre. Hoy, el festejo une el respeto por la historia argentina con la calidez del encuentro, recordándonos que la independencia es un legado vivo que se construye y defiende todos los días.

El 9 de Julio se celebra el Día de la Independencia de la República Argentina. En esta fecha patria, que marca el 210.º aniversario del 9 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán proclamó la emancipación de las Provincias Unidas del Río de la Plata respecto de la corona española.

En conmemoración de este hito histórico, se llevan a cabo actos oficiales y celebraciones en todo el país, destacándose las ceremonias principales y la agenda gubernamental. Por motivo del feriado nacional, los servicios públicos y el transporte suelen adaptar sus frecuencias y cronogramas.

El sabor del encuentro patriótico

La celebración se complementa de forma indispensable con la gastronomía tradicional, que une al país a través del paladar. En las mesas actuales se destacan el locro, las empanadas criollas jugosas y los pastelitos fritos de dulce de membrillo o batata, platos que no solo combaten el frío de julio, sino que también rescatan los sabores autóctonos de nuestra identidad.

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