La lógica y esperada medida que adoptó la dirigencia de Colón

Este viernes, la dirigencia de Colón terminó por confirmar una buena noticia para los socios que concurran al Brigadier López

Los socios de Colón podrán ingresar al estadio con la cuota del mes de agosto,

Lo que era un secreto a voces se terminó de confirmar este viernes . Y se trata de una buena noticia para los socios de Colón que concurran el domingo al Brigadier López.

A través de sus redes sociales, Colón informó que para ingresar el domingo al estadio para presenciar el encuentro ante Deportivo Morón, los socios lo podrán hacer con la cuota del mes de agosto.

En consecuencia y como venía sucediendo, no será exigible tener paga la cuota de septiembre para ver el partido. Una medida lógica y pertinente atendiendo al momento deportivo que atraviesa el club.

Por otra parte, se informa que continúa la venta de entradas para el encuentro ante Deportivo Morón y los valores correspondientes a los diferentes tickets.