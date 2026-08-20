La Reserva de Colón venció 1-0 a Platense y consiguió su primer triunfo en el Torneo Proyección

Colón ganó con un gol de Matías Córdoba y sumó de a tres por primera vez. Lanús será el próximo rival.

La Reserva de Colón consiguió su primera victoria del Torneo Proyección Clausura al vencer 1-0 a Platense. El equipo dirigido por Miguel Robledo se impuso con un gol de Matías Córdoba y sumó de a tres por primera vez en el campeonato. Así, el conjunto santafesino cortó una racha de cuatro partidos sin triunfos y ahora recibirá a Lanús.

El conjunto sabalero tuvo una jornada positiva al conseguir finalmente la primera victoria de su campaña en el Torneo Proyección. Matías Córdoba fue el autor del único gol del encuentro ante Platense y le permitió a Colón sumar tres puntos importantes para comenzar a cambiar el rumbo.

El equipo dirigido por Miguel Robledo llegaba a este compromiso con una racha de cuatro partidos sin conocer la victoria durante el segundo semestre. El triunfo representó, además, un envión anímico para un plantel que busca mejorar sus resultados y continuar formando futbolistas para el plantel profesional.

La victoria frente a Platense también significó dejar atrás un comienzo complicado, en el que Colón había conseguido solamente dos empates y sufrido dos derrotas en sus primeras cuatro presentaciones.

La campaña de Colón antes del primer triunfo

La Reserva sabalera comenzó el campeonato con una derrota por 2-0 frente a Estudiantes, en condición de visitante. El conjunto santafesino no pudo encontrar respuestas ofensivas y regresó sin puntos en su primera presentación.

En la segunda fecha, Colón consiguió su primer punto tras empatar 1-1 ante Aldosivi. El equipo mostró una mejoría respecto del debut, aunque no pudo quedarse con la victoria.

La tercera jornada volvió a terminar en empate. Esta vez fue 1-1 frente a Quilmes, resultado que dejó nuevamente al Sabalero con un punto y prolongó la espera por su primera victoria.

En la cuarta fecha llegó otra derrota, esta vez como local ante Newell's. El conjunto rosarino se impuso por 1-0 y dejó a Colón con cuatro partidos disputados sin triunfos.

Con ese antecedente, el duelo frente a Platense aparecía como una oportunidad importante para cambiar la tendencia. El gol de Matías Córdoba terminó siendo suficiente para conseguir el objetivo y darle al equipo de Robledo su primera alegría del torneo.

Lanús será el próximo desafío de la Reserva

Después de conseguir sus primeros tres puntos, Colón tendrá rápidamente que pensar en su próximo rival que es Lanús en condición de local por la fecha 6 del torneo Proyección.